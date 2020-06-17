"Динамо" вышло в финал Кубка Украины (видео) [ Редактировать ]
Киевское "Динамо" стало первым финалистом Кубка Украины 2019-2020. В полуфинальном матче киевляне в гостях со счетом 2:0 обыграли представителя Первой лиги "Минай". Об этом пишет "Униан".
В первом тайме "Динамо" удалось дважды огорчить соперника - дублем отметился датский легионер Миккель Дуэлунд. Счет мог быть и крупнее, однако Фран Соль не реализовал пенальти.
После перерыва арбитр Катерина Монзуль отменила гол Беньямина Вербича после просмотра VAR, зафиксировав офсайд. В концовке встречи "Минай" мог отыграть один мяч, но "Динамо" спасла штанга.
"Минай" - "Динамо" - 0:2
- Голы: Дуэлунд, 9, 39.
- "Минай": Попович, Жичиков (Машталир, 71), Допилка, Маткобожик, Пиняшко, Вагин (Ткачук, 40), Глагола (Шпак, 44), Оринчак, Кныш (Голодюк, 71), Нуриев, Стасюк.
- "Динамо": Бойко, Караваев, Попов, Шабанов, Пиварич (Миколенко, 88), Андриевский, Шепелев (Буяльский, 46), Дуэлунд (Шапаренко, 72), Де Пена (Цыганков, 61), Соль (Каргбо, 61), Вербич.
- Предупреждения: Вагин, Нуриев, Пиняшко, Ткачук - Шепелев, Цыганков, Андриевский, Миколенко.
- Нереализованный пенальти: Соль, 27 (штанга).
Соперником "Динамо" по финалу станет победитель матча "Мариуполь" - "Ворскла", который состоится 24 июня.
Ранее сообщалось, что бразильский футболист хочет вернуться в "Динамо".
по теме
Украинский футболист покинул известный клуб
Украинский футболист покинул бельгийский "Кортрейк"
Гвоздик уходит из бокса
Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик завершит карьеру профессионального боксера
Автомобілісти Запоріжжя відсвяткували послаблення карантину масштабним ретро-ралі
Десятки раритетних автівок та квест вулицями міста - кому дістався головний приз?
Цены на топливо: сколько стоит бензин в Украине
По состоянию на 17 июня, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине изменились
Когда Зеленский начнет осуществлять международные визиты
Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сделал заявление