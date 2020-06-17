Киевское "Динамо" стало первым финалистом Кубка Украины 2019-2020. В полуфинальном матче киевляне в гостях со счетом 2:0 обыграли представителя Первой лиги "Минай". Об этом пишет "Униан".

В первом тайме "Динамо" удалось дважды огорчить соперника - дублем отметился датский легионер Миккель Дуэлунд. Счет мог быть и крупнее, однако Фран Соль не реализовал пенальти.

После перерыва арбитр Катерина Монзуль отменила гол Беньямина Вербича после просмотра VAR, зафиксировав офсайд. В концовке встречи "Минай" мог отыграть один мяч, но "Динамо" спасла штанга.

"Минай" - "Динамо" - 0:2

Голы : Дуэлунд, 9, 39.

: Дуэлунд, 9, 39. "Минай": Попович, Жичиков (Машталир, 71), Допилка, Маткобожик, Пиняшко, Вагин (Ткачук, 40), Глагола (Шпак, 44), Оринчак, Кныш (Голодюк, 71), Нуриев, Стасюк.

Попович, Жичиков (Машталир, 71), Допилка, Маткобожик, Пиняшко, Вагин (Ткачук, 40), Глагола (Шпак, 44), Оринчак, Кныш (Голодюк, 71), Нуриев, Стасюк. "Динамо": Бойко, Караваев, Попов, Шабанов, Пиварич (Миколенко, 88), Андриевский, Шепелев (Буяльский, 46), Дуэлунд (Шапаренко, 72), Де Пена (Цыганков, 61), Соль (Каргбо, 61), Вербич.

Бойко, Караваев, Попов, Шабанов, Пиварич (Миколенко, 88), Андриевский, Шепелев (Буяльский, 46), Дуэлунд (Шапаренко, 72), Де Пена (Цыганков, 61), Соль (Каргбо, 61), Вербич. Предупреждения: Вагин, Нуриев, Пиняшко, Ткачук - Шепелев, Цыганков, Андриевский, Миколенко.

Вагин, Нуриев, Пиняшко, Ткачук - Шепелев, Цыганков, Андриевский, Миколенко. Нереализованный пенальти: Соль, 27 (штанга).

Соперником "Динамо" по финалу станет победитель матча "Мариуполь" - "Ворскла", который состоится 24 июня.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист хочет вернуться в "Динамо".