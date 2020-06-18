Пандемия коронавируса показала хрупкость проекта Европейского союза. Соответствующее заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в немецком парламенте в четверг, 18 июня. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Меркель, пандемия является самой большой проблемой с которой Евросоюз сталкивался в своей истории.

"Пандемия показала, насколько хрупким является европейский проект. Европа показала себя уязвимой. Сплоченность и солидарность никогда не были такими важными, как сегодня", - заявила канцлер.

Также она отметила, что глобальной проблемой для Европы была дезинформация относительно коронавируса, а также действия авторитарных лидеров, которые действовали в своих интересах.

Меркель отметила, что все эти проблемы будут на повестке дня ЕС на протяжении всего полугодового периода главенствования Германии в Совете Евросоюза, который начнется с 1 июля.

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