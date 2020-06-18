Прокуратура змінила клопотання про запобіжний захід для Петра Порошенка [ Редактировать ]
Арешту не буде. В Офісі Генпрокурора передумали просити суд про взяття під варту п'ятого президента Петра Порошенка.
Натомість, прокурори запропонували відпустити його під особисте зобов'язання. Мовляв, чинний народний депутат має відвідувати засідання парламенту та спілкуватися з виборцями.
Та обирати запобіжний захід сьогодні не стали. Печерський райсуд столиці оголосив перерву у засіданні до першого липня.
Нагадаємо, що Петра Порошенка підозрюють у перевищенні повноважень у справі щодо призначення на посаду заступника керівника Служби Зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
Петро Порошенко, президент України (2014-2019 р.):
Навіщо вони змінили подання? Тому, що там написано: вилучити паспорт, обмежити пересування. Заборонити поїздку за кордон. Бо вони знають, що я маю їхати за кордон для того, щоб мобілізувати світ на захист України. А вони цього бояться.
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