Арешту не буде. В Офісі Генпрокурора передумали просити суд про взяття під варту п'ятого президента Петра Порошенка.

Натомість, прокурори запропонували відпустити його під особисте зобов'язання. Мовляв, чинний народний депутат має відвідувати засідання парламенту та спілкуватися з виборцями.

Та обирати запобіжний захід сьогодні не стали. Печерський райсуд столиці оголосив перерву у засіданні до першого липня.

Нагадаємо, що Петра Порошенка підозрюють у перевищенні повноважень у справі щодо призначення на посаду заступника керівника Служби Зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Петро Порошенко, президент України (2014-2019 р.):