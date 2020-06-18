Україна прагне стати повноправним членом Євросоюзу, - так заявив президент Володимир Зеленський під час саміту лідерів "Східного партнерства".

Зустріч відбулася у режимі відеоконференції. За словами Зеленського, "Східне партнерство" корисне для України, лише якщо наближає її до членства в ЄС. Посилити співпрацю треба ще й заради боротьби з коронавірусом, - додав президент.

Зокрема, Київ розраховує на допомогу в закупівлі вакцини від COVID-19, щойно вона буде готова. Наступний саміт "Східного партнерства" відбудеться у березні наступного року в Брюсселі.