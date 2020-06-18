В Ізраїлі офіційно заявили про другу хвилю епідемії. І все - через послаблення карантину. Бо ізраїльтяни, як і українці, сприйняли це як скасування всіх обмежень. Тож, тамтешній уряд теж пригрозив людям поверненням у локдаун.

257 випадків інфікування за добу, зростання кількості хворих відбувається загрозливими темпами, у лікарнях збільшилася кількість важких пацієнтів, з'явилися перші заражені серед медиків. Офіційно визнано - Ізраїль накрила друга хвиля пандемії.

Беньямін Нетаніягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:

У розпал світової кризи я неодноразово підкреслював, що боротьба з вірусом вимагає взаємної відповідальності. Нам усе ще потрібна ця відповідальність, тому що епідемія тут, і вона знову піднімає голову. Це вимагає від кожного з нас дотримання інструкцій міністерства охорони здоров'я. Можливо, найближчим часом нам доведеться вжити додаткових заходів для боротьби з вірусом.

Ще два тижні тому здавалося - перемога вже близько. Майже припинився приріст кількості нових хворих, в окрему добу виявляли менше, ніж 10, майже не залишилося пацієнтів на ШВЛ, у багатьох лікарнях звільнилися палати в "ковідних" відділеннях. Почали відкриватися кафе і ресторани, запрацювали на повну потужність підприємства і бізнес. Люди заспокоїлися і масово стали нехтувати правилами безпеки. COVID-19 відразу нагадав про свою високу контагіозність, або, висловлюючись простіше, заразність.

Галина Гольцман, інфекціоніст:

Все вирусы короны, которые были до сих пор и были очень серьезными и вызывали большую смертность, не были такими контактными. Вот, мы знаем, САРС с 2003 года вызывал пневмонии с очень высокой смертностью, но он быстро кончился, и он не был таким контагиозным. А вируса с такой контагиозностью мы не знаем со времен эпидемии испанки 100 лет назад.

Влада наполягає: маски, гігієна, соціальна дистанція - всього цього необхідно дотримуватися, інакше почнеться неконтрольоване зростання кількості хворих і медична система просто захлинеться. Повне відновлення функціонування економіки вже зупинено, вирішено почекати з масовими заходами та розвагами.

В якості експерименту, наступного понеділка мають відновити свою роботу ізраїльські залізниці. Але МОЗ попереджає: якщо протягом вихідних зафіксують стрімке зростання захворюваності, це рішення скасують. У відомстві так і кажуть - "ми в одному кроці від повторного введення найжорстокішого карантину".