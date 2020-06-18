"Мінус десять тисяч робочих місць", - саме стільки найманих працівників та підприємців Харкова можуть втратити роботу найближчими днями. Йдеться про один із найбільших ринків країни "Барабашово". У будь-який спосіб місцева влада Харкова намагається закрити комплекс.

Чим малий бізнес не догодив чиновникам та до чого це призвело?

Підприємець Олексій Тарасенко показує, де торговельним центром "Барабашово" планують прокласти нову дорогу:

Отсюда еще 1,5-2 км будет дорога, до трамвайных путей. Ширина дороги предполагается в районе 42 метра, и плюс еще в эти будет забор до двух метров. На территории этой дороги не будет ни одного пешеходного перехода.

Знести збираються господарчі ряди, магазини одягу - загалом, без робочих місць залишаться кілька тисяч підприємців. Новий шлях, - кажуть торгівці, - розділить торгівельний центр на дві частини, куди важко буде дістатися покупцям. На так званому "першому рубежі", звідки можуть зайти бульдозери, постійно чергують підприємці - на випадок штурму комунальниками торгівельного центру.

Олексій Тарасенко, підприємець з ТЦ "Барабашово":

Предприниматели ТЦ "Барабашово" находятся фактически в блокаде со стороны городских властей. Т.е. нам отключают воду, несмотря на то, что карантин и должны быть санитарные нормы. Нам годами уже не делаются подъезды к рынку. Это делается специально для того, чтобы сделать рынок менее привлекательным для покупателей.

Сьогодні на своєму "рубежі" підприємці підпалили діжку, як символічний вогонь підприємницького майдану - у відповідь на нещодавні заяви мера Харкова Геннадія Кернеса щодо початку будівництва дороги. Підприємці кажуть: мер їх не чує.

Стоп дороге, дороги не будет!

Галина Ковальова, підприємець з ТЦ "Барабашово":

Порядка 10-12 тысяч людей станут безработными, голодными и нищими. Это малый бизнес, это все, что у нас есть. Мы открыто предлагали планы, которые мы нашли строительства, мы согласны участвовать в разработке этих планов, чтобы это было по-человечески. Нельзя, понимаете, допустить того, чтобы разнести рынок.

Та на діалог у мерії не йдуть і людей не чують. Тож підприємці вирушили до столиці. Перша точка в урядовому кварталі - офіс Генпрокурора. Харків'яни привезли декілька томів паперів, а також, чергове звернення до очільниці відомства Ірини Венедиктової.

Нам бы очень хотелось, чтобы прокуратура обратила внимание на то, что происходит в Харькове. Потому что дела не расследуются.

Власники бізнесу запевняють: конфлікт уже давно вийшов за межі закону. Від погроз уже перейшли до спроб фізичної розправи. Чому прокуратура на це не реагує - підприємці не розуміють.

Ірина Денисова, лідер ГО "За свій вибір":

Под руководством мера Кернеса происходят ужасные вещи: ТЦ "Барабашово" пытаются рейдерски захватить - нас палили, сжигали торговые объекты, угрожали бульдозерами, приводили вооруженных людей, которые избивали наших предпринимателей.

Наступна точка - Верховна Рада.

Руслан Гусейнов, підприємець з ТЦ "Барабашово":

Мы будем оповещать все ветви власти о проблемах и беззаконии в городе Харькове. Это все уже надоело! Они сначала хотели часть рынка рейдерским захватом, государственными руками забрать. Это не удалось. Они прибегли к дороге.

Були підприємці і біля Офісу президента. Харківські бізнесмени сподіваються вирішити проблему у законний спосіб. Інакше, - кажуть, - виходитимуть на вулиці. Підтримати харків'ян вже готові колеги з Одеси, Вінниці, Хмельницького, Києва та Дніпра.