В четверг, 18 июня, Апелляционный суд освободил экс-президента Армении Роберта Кочаряна под 2 млрд драмов залога ($4 млн). Об этом сообщает NewsAM.

Второго президента Армении освободят после уплаты залога. Перед этим суд первой инстанции отклонил три ходатайства стороны защиты:

об освобождении под личное поручительство троих бывших премьер-министров Армении,

освобождении под залог,

изменении меры пресечения в связи с пандемией коронавируса.

В течение трех заседаний суд выслушал доводы стороны защиты, стороны обвинения, потерпевшей стороны. Судья адресовал многочисленные вопросы Роберту Кочаряну для прояснения его отношения к выполнению обязательств перед судом. Жалоба была удовлетворена частично - по части залога суд жалобу удовлетворил, а по части личного поручительства нет.

Сейчас Кочарян находится в ереванском медцентре, где проходит послеоперационное лечение. Админсуд страны ранее решил позволить ему оставаться там до окончания пандемии из-за того, что он находится в зоне риска.

Напомним, премьер-министр Армении заявил, что его страна достигла критической эпидемической ситуации, поскольку система здравоохранения с ней не справляется.