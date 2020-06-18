Экс-президента Армении отпустили под залог [ Редактировать ]
В четверг, 18 июня, Апелляционный суд освободил экс-президента Армении Роберта Кочаряна под 2 млрд драмов залога ($4 млн). Об этом сообщает NewsAM.
Второго президента Армении освободят после уплаты залога. Перед этим суд первой инстанции отклонил три ходатайства стороны защиты:
- об освобождении под личное поручительство троих бывших премьер-министров Армении,
- освобождении под залог,
- изменении меры пресечения в связи с пандемией коронавируса.
В течение трех заседаний суд выслушал доводы стороны защиты, стороны обвинения, потерпевшей стороны. Судья адресовал многочисленные вопросы Роберту Кочаряну для прояснения его отношения к выполнению обязательств перед судом. Жалоба была удовлетворена частично - по части залога суд жалобу удовлетворил, а по части личного поручительства нет.
Сейчас Кочарян находится в ереванском медцентре, где проходит послеоперационное лечение. Админсуд страны ранее решил позволить ему оставаться там до окончания пандемии из-за того, что он находится в зоне риска.
Напомним, премьер-министр Армении заявил, что его страна достигла критической эпидемической ситуации, поскольку система здравоохранения с ней не справляется.
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