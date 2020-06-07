Никол Пашинян - премьер-министр Армении заявил, что его страна достигла критической эпидемической ситуации, поскольку система здравоохранения с ней не справляется. Об этом сообщает "АМИ Новости Армения", цитируя заявление премьер-министра.

Также, Никол Пашинян заявил, что он и его соотечественники "оказались в аду", так как больных коронавирусом настолько много, что их попросту некуда размещать.

200 человек с коронавирусом ждут очереди на госпитализацию. Мы не успеваем госпитализировать всех. Есть случай, когда человек скончался из-за того, что медицинская помощь опоздала. Правда, родные тоже поздно сообщили. Это первый подобный случай. В двух случаях смерть произошла потому что в отделении реанимации не было места

По его словам, в ходе заседания комендатуры было почти принято решение о полной отмене карантина. Но в результате обсуждений стало ясно, что это решение не приведет к желаемым результатам. И дело не только в экономических последствиях.

Проблема в должном соблюдении карантина. Министр заявил, что люди продолжат нарушать правила на своей территории страны, а сразу после отмены карантина восстановятся те же показатели в 500-600 заболевших коронавирусом.

Если же население готово следовать правилам, то оно может сделать это и сейчас.

Режим ЧП с целью пресечения распространения коронавируса был объявлен в Армении с 16-го марта 2020 года на месяц. 13-го апреля правительство продлило режим ЧП на месяц - до 14 мая включительно, а затем - еще на месяц - до 17:00 13-го июня.

При этом введенные с 24-го марта ограничения на свободное передвижение и некоторые виды экономической деятельности были сняты с 4-го мая, а с 18-го мая возобновлена работа общественного транспорта, спортзалов, детсадов и объектов общепита. По положению на утро субботы, 6 июня, в Армении зафиксированы 12364 подтвержденных случая коронавируса. От COVID-19 скончались 190 пациентов, вылечились 3720 человек.

Напомним, власти Бразилии засекретили статистику по коронавирусу.

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