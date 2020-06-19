Медикам повысят зарплаты: когда и кому повезет [ Редактировать ]
С 1 сентября 2020 года украинским медикам повысит заработную плату. На увеличение зарплат могут рассчитывать врачи, медсестры и санитары, которых "забыли", когда стартовал второй этап медицинской реформы. Об этом заявил министр охраны здоровья Максим Степанов в эфире одной из передач.
Начиная с 1 сентября этого года будет повышена заработная плата всем врачам, медицинским сестрам, младшему среднему персоналу. Те, которые работают в больницах, специализированных больницах, высокоспециализированных больницах. То есть все те, которые должны были начать получать более высокую заработную плату, начиная уже с 1 апреля. Но, к сожалению, при планировании реформы, так называемой, о них просто забыли.
Кроме того, министр сообщил, что медработникам, которые работают с COVID-19, перечисляются 300%-ные зарплаты.
НСЗУ медленно заключала договоры, но они все заключены и перечисляются средства, несмотря на пакеты и тарифы, которые были утверждены на правительстве. Они включают 300% зарплаты для медработников, которые работают с COVID-19 и всего перечня лекарственных средств, которые нужны для лечения коронавирусной болезни.
Как сообщалось ранее, во второй половине 2020 года минимальная зарплата должна быть увеличена более чем на 500 грн.
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