Ретроградность Меркурия всегда представляет большую опасность для человечества и для отдельных знаков зодиака. Астрологи рассказали, как эта планета повлияет на вас с 18 июня по 12 июля, в период ее обратного движения.

Овен

Овнам в этот период следует сделать энергетику дома положительной. В противном случае не удастся эффективно отдыхать и освобождать свой разум от негативных мыслей после сложного рабочего дня. Меркурий поспособствует тому, что Овны станут менее стойкими.

Телец

У Тельцов ретроградный Меркурий отберет энергичность и способность быстро реагировать на перемены. Они помогут стать более активными даже в такой непростой атмосфере.

Близнецы

Обратное движение Меркурия будет означать рост числа токсичных и негативных людей. В работе и делах лучше полагаться лишь на себя. Это будет очень важное, хоть и непростое время.

Рак

Меркурий в таком состоянии спутывает карты многим, но Ракам в особенности. Если этого не сделать, дела могут пойти крахом. Можно будет потерять не только деньги, но и авторитет, уважение коллег и партнеров. Важно оставаться максимально собранными, осторожными, оптимистичными.

Лев

Для Львов этот период будет одинаково опасным и полезным, особенно в финансовой сфере. Они могут все потерять или обрести успех.

Дева

Для Дев счастье многогранно. Меркурий лишит многих Дев ощущения удовлетворенности своей жизнью. Астрологи советуют не начинать обучение в период с 12 июня по 18 июля, а также не давать окружающим пустых обещаний.

Весы

У Весов ожидаются очень напряженные несколько недель. Влияние Меркурия выбьет Весов из колеи, заставит их совершать неверные шаги и рисковать. Также они помогут обходить стороной конфликты, на которые планета может провоцировать окружение Весов.

Скорпион

Эксперты рекомендуют Скорпионам не тратить много денег, пока Меркурий не вернется в нормальное состояние. Важно не торопиться с принятием важных решений - это актуально не только для сферы работы, но и для сферы любви. Ретроградный Меркурий попробует заставит Скорпионов чаще рисковать и делать что-то необдуманно.

Стрелец

Не исключено, что планета запустит множество незаметных механизмов в жизни Стрельцов. Этим людям понадобится проявлять больше внимательности и самостоятельности.

Козерог

Ретроградный Меркурий негативно скажется на целостности энергетического поля Козерогов. Представителям этого Знака полезно будет находиться рядом с созидательными и приятными людьми, которые разделяют их мировоззрение и ценности.

Водолей

Проблемы в финансовой сфере, вызванные Меркурием, указывают на то, что пришло время сфокусироваться на сфере любви, на семье и друзьях, а также заняться духовными практиками. Они помогут изменить жизнь к лучшему и поставить перед собой новые цели.

Рыбы

Меркурий может забрать у Рыб удачу в финансовой сфере уже с первых дней своей ретроградности. Это не самый простой период, зато в эти несколько недель Рыбам удастся научиться чему-то очень важному.

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