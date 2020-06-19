США починають виходити з карантину [ Редактировать ]
Попри зростання кількості інфікованих - США поволі виходить із карантину. Йдеться про відновлення економіки країни: насамперед повернеться до роботи малий та середній бізнес. Віце-президент США Майкл Пенс розповів, що влада на місцях поступово скасовує карантинні обмеження.
Нагадаю, через коронавірусну кризу понад 30 мільйонів американців залишилися без роботи. Це наймасовіше безробіття в країні від часів Великої депресії.
по теме
США повернули собі "золото" у коронавірусному рейтингу
Сполучені Штати знову лідер за темпами поширення COVID та загальною кількістю хворих
Магазини Англії озброїлись антисептиками та масками для зустрічі покупців
У Англії відкрили магазини одягу та шопінг-центри. Після тримісячного карантину покупців заманюють знижками
Нью-Йорк виходить з карантину: сотні тисяч людей повертаються до роботи
У світі від COVID-19 одужали вже три з половиною мільйони людей - майже половина усіх інфікованих на планеті. На першому місці за кількістю заражених - Сполучені Штати. Там вірус підхопили понад два мільйони осіб
Коронавірус повертається: у Пекіні запроваджують посилені заходи безпеки
Відсьогодні Пекін через спалах COVID-19 - запроваджує посилені заходи безпеки. Повністю зупинять міжміські автобусні рейси. А летовища вже скасували понад півтори тисячі внутрішніх перельотів
ВООЗ розкритикувала Росію за проведення параду
За словами експертів організації, на тлі світової пандемії - масовий захід, запланований на 24 червня, може призвести до нового сплеску COVID-19 у Росії