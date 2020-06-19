Через коронавірусну кризу понад 30 мільйонів американців залишилися без роботи

Попри зростання кількості інфікованих - США поволі виходить із карантину. Йдеться про відновлення економіки країни: насамперед повернеться до роботи малий та середній бізнес. Віце-президент США Майкл Пенс розповів, що влада на місцях поступово скасовує карантинні обмеження.

Нагадаю, через коронавірусну кризу понад 30 мільйонів американців залишилися без роботи. Це наймасовіше безробіття в країні від часів Великої депресії.