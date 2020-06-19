В п'ятницю, 19 червня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" політична експертка Олександра Решмеділова та представник монобільшості Олександр Качура розповіли, чи переживе "Голос" розставання з Вакарчуком.

Пані Олександро, що це за казус з Вакарчуком? Чому він вдруге пішов з парламенту? Та як це вплине на рейтинги "Голосу"?

Його пісня доленосна для нього. Досить дивна ситуація насправді, погоджуюсь. Досі жоден депутат так не намагався, до цього міцно тримаючись за мандат, бо це була ціль піти в політику. Перше розчарування було у фанатів, які досі бачили його співаком, лідером думок, але не політиком. З цим не склалось ще з першого разу.

Вдруге намагались побачити певне дорослішання Вакарчука. Але спіткала доля "казусу Самопомочі" в більшій мірі... Це дуже нищівний удар по цій силі. Вона трималась на Вакарчуку. Фронт-мен - це фронт-мен. Навіть у політиці.

Чому слуги народу провалили програму діяльності Кабміну? Це ж той самий Кабмін, який монобільшість і призначала. Та чи зможе Шмигаль працювати далі, якщо в нього такі складні стосунки з правлячою партією?

По-перше, навіть те, що ми не підтримали програму.. Я особисто голосував і підтримав позицію президента Зеленського. Мені здається, що кожен депутат, який проголосував червоною чи жовтою кнопкою, повинен понести політичну відповідальність перед виборцями.

Дійсно, документ базується на програмі партії "Слуга народу", на програмі президента Зеленського передвиборчій. Це нормальний комплексний документ. Але питання було не в програмі, а в конкретних персоналіях міністрів.

Пане Олександре, що сталося з кандидатурою Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти? Чому рішення немає? І чи справді керівника комітету Ради з питань освіти Сергія Бабака можуть покарати відставкою за те, що за Шкарлета не проголосували?

Претензії всі є в публічній площині. І про те, що начебто десертація в нього і про те, що був там якийсь плапгіат, і питання про те, що він був у партії регіонів, але це точно не вирок.

Я в нього запитав на засіданні депутатської фракції: чи будете ви підтримувати зараз санаторні школи-інтернати, які зараз в.о. міністра Мандзій - знищує. Він сказав, що буде їх зберігати, підтримувати і розвивати. Для мене це було ключове питання. Я буду таку людину підтримувати цю людину на посаду міністра. Але всередині фракції немає підтримки.