У Луганську бунтують шахтарі: десятки луганчан відправляють "на підвал" [ Редактировать ]
Шахтарській бунт на окупованій території! Люди повстали, не зважаючи навіть на пряму загрозу життю. Десятки луганчан потрапили "на підвал" до бойовиків. Що відбувається з українськими шахтами в ОРДЛО? І хто заробляє мільйони від окупації, не бажаючи ділитись і тим мізером, що йде на зарплати робітникам? Усі подробиці - в Ірини Баглай.
Что это за республика, вы что творите, все шахты закрываются.
Власти перешли к открытому террору, хищениям людей пыткам.
Вы хотите, чтоб завтра все уехали, какой-то полигон здесь устроить.
Это фашизм какой-то.
Шахтеры, наступил тот момент, когда или они нас, или мы их.
Голодний бунт шахтарів, заклики протистояти окупаційній владі, ось такі листівки по містах і жорстка реакція на них. Не почути Донбас, а придушити. Наряди так званої народної міліції, у посиленому складі розшукують підпільників - авторів заколоту. Все це захоплена бойовиками і їхніми російськими кураторами територія української Луганщини сьогодні. На сьомому році бойових дій на Донбасі "карателі і фашисти" летить уже відкрито в обличчя ватажків самопроголошенної ЛНР.
Очільник уряду так званої ЛНР розпорядився закрити єдину в районі шахту Ніканор Нову.
Если закроется шахта, наш город просто погибнет. Нас просто тупо выбрасывают на улицу.
Та якщо відмотати час лише на рік - можна зрозуміти гнів гірників Зорінська.
Эта лава долгожданная для этого коллектива.
Более 20 шахтеров выходят из забоя с улыбками на лицах, они пробыли там четыре часа.
Так із пропагандистською завзятістю тамтешні медіа славлять перемогу окупаційних керманичів.
Та вже без усмішок, менш, ніж за рік, сотні вуглярів спускаються в шахту... безстроково
Задолженности у нас 22 месяца, тормозки собирают люди, город.
Непочуті ніким, оголошують голодування під землею.
Ждем выполнения требований.
На поверхні дружини, в яких своя війна.
Это преступление и диверсия.
Скоро она внутри будет, эта война.
До бунту Ніканор-нової приєднуються ще дві шахти. У відповідь псевдовлада терміново оголошує... карантин.
Максимальное пребывание дома в режиме самоизоляции.
Антрацит і Ровеньки опиняються в інформаційній ізоляції, без мобільного зв'язку та інтернету. А до родин гірників виїжджають мгбісти. 14 людей забирають "на підвал" - за вимогу отримати зароблене.
Комментарий против правительства. Комментарий, что зарплата не выплачивается несколько месяцев.
Незалежна профспілка звертається до Кремля, але там не чують. А "свої" закручують гайки.
Все кто участвуют в забастовке будут лишены свободы на 5 лет. Все это может вылиться в кровавые столкновения на территории пока еще сопредельной с Российской Федерацией.
Андрій Діхтяренко, журналіст Радіо Свобода:
У них возникло ощущение тотального всевластия на территории оккупированной.
Дотаційна офіційним Києвом до початку бойових дій вугільна галузь - під час окупації стає дійною коровою. Кошти - вимиваються в Росію.
Андрій Діхтяренко, журналіст "Радіо Свобода":
Выплавка металла и добыча угля все это было отдано ЗАО "Внешторгсервис", фактически карманной структуре, которая руководилась таким олигархом Курченко, также связаны с российским олигархом Чемезовым.
Михайло Волинець, голова незалежної профспілки гірників України:
Вугілля, яке там видобувається воно вивозиться в Росію. Завозиться в Україну під виглядом російського вугілля.
Чорне золото - антрацит - видобуває майже сотня українських шахт. І з 2014 року всі вони на окупованій території.
Найцінніше це було антрацитове вугілля і до 2014 року в Україні половина теплових електростанцій працювали на антрацитовому вугіллі та пісному запаси якого лишилися.
У так званій ЛНР уже й не приховують - знищать 80 відсотків шахт. Щодо розуміння - для відкриття однієї нової шахти потрібен мільйон доларів. Порізали, розграбували, вивезли - така доля колись промислового, а нині - окупованого Донбасу.
Вивезено більше 30 стратегічних заводів не тільки оборонного значення.
Тепер ані донбаський антрацит, ані промисловість і поготів люди нікому не потрібні. Та від страйкарів-гірників усе ж вирішили відкупитись. Нашкребли грошей аж за два місяці. Та на поверхню Никанор-нової шахтарі піднялись фактично безробітними.
Андрій Діхтяренко, журналіст Радіо Свобода:
Такие же процессы в бюджетных сферах - на группировках ЛНР-ДНР, в системе образования происходит преобразование вузов в часть вузов в Луганске из университетов делают институтами, убирают часть кафедр. Причина одна - не хватает денег и единственного источника дохода в теневом вывозе и экспорте угля его становится все меньше.
Михайло Волинець:
Ця територія перетворюється в зону економічного соціального лиха.
Протести чи не єдиний спосіб у цій зоні відстояти свої права, вважає Павло Лисянський - представник уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей.
Павло Лисянський, представник уповноваженого з дотримання прав жителів донецької та Луганської областей:
Ми теж через правозахисні організації намагались допомагати. На жаль, я не можу більше сказати, але ситуація із правами людини там дуже погана і на сьогоднішній день крім як колективний протест більше зробити не можна.
Та колективний протест часто закінчується у підвалі. Натомість Кремль дає жителям псевдо-республік ілюзію - відчути, наче вони частина Росії. Їх запрошують на голосування за поправки до Конституції до Ростова.
Андрій Діхтяренко, журналіст Радіо Свобода:
Их уже переводят на такие российские рельсы. Другое дело, что сама территория Луганск Донецк останутся такой серой зоной. Зоной беззакония, зоной, где в любой момент может взорваться все что угодно.
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