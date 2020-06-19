Шахтарській бунт на окупованій території! Люди повстали, не зважаючи навіть на пряму загрозу життю. Десятки луганчан потрапили "на підвал" до бойовиків. Що відбувається з українськими шахтами в ОРДЛО? І хто заробляє мільйони від окупації, не бажаючи ділитись і тим мізером, що йде на зарплати робітникам? Усі подробиці - в Ірини Баглай.

Что это за республика, вы что творите, все шахты закрываются. Власти перешли к открытому террору, хищениям людей пыткам. Вы хотите, чтоб завтра все уехали, какой-то полигон здесь устроить. Это фашизм какой-то.

Шахтеры, наступил тот момент, когда или они нас, или мы их.

Голодний бунт шахтарів, заклики протистояти окупаційній владі, ось такі листівки по містах і жорстка реакція на них. Не почути Донбас, а придушити. Наряди так званої народної міліції, у посиленому складі розшукують підпільників - авторів заколоту. Все це захоплена бойовиками і їхніми російськими кураторами територія української Луганщини сьогодні. На сьомому році бойових дій на Донбасі "карателі і фашисти" летить уже відкрито в обличчя ватажків самопроголошенної ЛНР.

Очільник уряду так званої ЛНР розпорядився закрити єдину в районі шахту Ніканор Нову.

Если закроется шахта, наш город просто погибнет. Нас просто тупо выбрасывают на улицу.

Та якщо відмотати час лише на рік - можна зрозуміти гнів гірників Зорінська.

Эта лава долгожданная для этого коллектива.

Более 20 шахтеров выходят из забоя с улыбками на лицах, они пробыли там четыре часа.

Так із пропагандистською завзятістю тамтешні медіа славлять перемогу окупаційних керманичів.

Та вже без усмішок, менш, ніж за рік, сотні вуглярів спускаються в шахту... безстроково

Задолженности у нас 22 месяца, тормозки собирают люди, город.

Непочуті ніким, оголошують голодування під землею.

Ждем выполнения требований.

На поверхні дружини, в яких своя війна.

Это преступление и диверсия. Скоро она внутри будет, эта война.

До бунту Ніканор-нової приєднуються ще дві шахти. У відповідь псевдовлада терміново оголошує... карантин.

Максимальное пребывание дома в режиме самоизоляции.

Антрацит і Ровеньки опиняються в інформаційній ізоляції, без мобільного зв'язку та інтернету. А до родин гірників виїжджають мгбісти. 14 людей забирають "на підвал" - за вимогу отримати зароблене.

Комментарий против правительства. Комментарий, что зарплата не выплачивается несколько месяцев.

Незалежна профспілка звертається до Кремля, але там не чують. А "свої" закручують гайки.

Все кто участвуют в забастовке будут лишены свободы на 5 лет. Все это может вылиться в кровавые столкновения на территории пока еще сопредельной с Российской Федерацией.

Андрій Діхтяренко, журналіст Радіо Свобода:

У них возникло ощущение тотального всевластия на территории оккупированной.

Дотаційна офіційним Києвом до початку бойових дій вугільна галузь - під час окупації стає дійною коровою. Кошти - вимиваються в Росію.

Андрій Діхтяренко, журналіст "Радіо Свобода":

Выплавка металла и добыча угля все это было отдано ЗАО "Внешторгсервис", фактически карманной структуре, которая руководилась таким олигархом Курченко, также связаны с российским олигархом Чемезовым.

Михайло Волинець, голова незалежної профспілки гірників України:

Вугілля, яке там видобувається воно вивозиться в Росію. Завозиться в Україну під виглядом російського вугілля.

Чорне золото - антрацит - видобуває майже сотня українських шахт. І з 2014 року всі вони на окупованій території.

Найцінніше це було антрацитове вугілля і до 2014 року в Україні половина теплових електростанцій працювали на антрацитовому вугіллі та пісному запаси якого лишилися.

У так званій ЛНР уже й не приховують - знищать 80 відсотків шахт. Щодо розуміння - для відкриття однієї нової шахти потрібен мільйон доларів. Порізали, розграбували, вивезли - така доля колись промислового, а нині - окупованого Донбасу.

Вивезено більше 30 стратегічних заводів не тільки оборонного значення.

Тепер ані донбаський антрацит, ані промисловість і поготів люди нікому не потрібні. Та від страйкарів-гірників усе ж вирішили відкупитись. Нашкребли грошей аж за два місяці. Та на поверхню Никанор-нової шахтарі піднялись фактично безробітними.

Андрій Діхтяренко, журналіст Радіо Свобода:

Такие же процессы в бюджетных сферах - на группировках ЛНР-ДНР, в системе образования происходит преобразование вузов в часть вузов в Луганске из университетов делают институтами, убирают часть кафедр. Причина одна - не хватает денег и единственного источника дохода в теневом вывозе и экспорте угля его становится все меньше.

Михайло Волинець:

Ця територія перетворюється в зону економічного соціального лиха.

Протести чи не єдиний спосіб у цій зоні відстояти свої права, вважає Павло Лисянський - представник уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей.

Павло Лисянський, представник уповноваженого з дотримання прав жителів донецької та Луганської областей:

Ми теж через правозахисні організації намагались допомагати. На жаль, я не можу більше сказати, але ситуація із правами людини там дуже погана і на сьогоднішній день крім як колективний протест більше зробити не можна.

Та колективний протест часто закінчується у підвалі. Натомість Кремль дає жителям псевдо-республік ілюзію - відчути, наче вони частина Росії. Їх запрошують на голосування за поправки до Конституції до Ростова.

Андрій Діхтяренко, журналіст Радіо Свобода: