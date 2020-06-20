Украина задолжала 10 миллиардов по искам в Европейском суде [ Редактировать ]
Долг Украины перед своими гражданами по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) составляет около 10 млрд гривен. Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в эфире одного их украинских телеканалов.
"Там долги государства перед гражданами, юридическими лицами - это где-то миллиардов до десяти (гривен - ред.), наверное, есть", - сказал глава Минюста.
Малюська добавил, что власти страны намерены постепенно рассчитаться с долгами, однако, если сделать это единовременно, государство не сможет покрыть расходы пенсионного фонда и зарплаты бюджетникам.
Ранее сообщалось, что Украина обжаловала решение ЕСПЧ по люстрации.
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