Долг Украины перед своими гражданами по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) составляет около 10 млрд гривен. Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в эфире одного их украинских телеканалов.

"Там долги государства перед гражданами, юридическими лицами - это где-то миллиардов до десяти (гривен - ред.), наверное, есть", - сказал глава Минюста.

Малюська добавил, что власти страны намерены постепенно рассчитаться с долгами, однако, если сделать это единовременно, государство не сможет покрыть расходы пенсионного фонда и зарплаты бюджетникам.

Ранее сообщалось, что Украина обжаловала решение ЕСПЧ по люстрации.