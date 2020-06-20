Международная группа ученых во главе с палеонтологами из Национального музея естественной истории в Сантьяго исследовала найденное в Антарктике древнее мягкое яйцо возрастом 68 млн лет. Об этом сообщает журнал Nature.

Окаменелость размером с футбольный мяч стала самой крупной подобной находкой за всю историю. Предполагается, что это яйцо мозазавра - вымершего морского ящера Kaikaifilu hervei, длина которого доходила до 17 метров. До сих пор яиц мозазавра ученые не находили.

Исследователи нашли яйцо во время раскопок на острове Сеймур. Оно находилось в десяти метрах от останков мозазавра.

Ископаемая окаменелость выглядела настолько странной, что ее назвали "Нечто" в честь одноименного фильма 1982 года о странной находке в Антарктиде.

Размеры яйца составляют 29х20 см, по габаритам оно уступает лишь яйцу вымершей мадагаскарской птицы Aepyornis maximus. Это единственное яйцо, найденное в Антарктике.

Исследователи назвали находку Antarcticoolithus bradyi - "отложенное антарктическое каменное яйцо". В отличие от яиц Aepyornis maximus и других динозавров, у него тонкая и мягкая скорлупа без пор. К сожалению, зародыш в яйце давно разложился.

Ранее сообщалось, что в Австралии ученые нашли останки редкого беззубого динозавра.