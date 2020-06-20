В Антарктике нашли загадочное огромное яйцо [ Редактировать ]
Международная группа ученых во главе с палеонтологами из Национального музея естественной истории в Сантьяго исследовала найденное в Антарктике древнее мягкое яйцо возрастом 68 млн лет. Об этом сообщает журнал Nature.
Окаменелость размером с футбольный мяч стала самой крупной подобной находкой за всю историю. Предполагается, что это яйцо мозазавра - вымершего морского ящера Kaikaifilu hervei, длина которого доходила до 17 метров. До сих пор яиц мозазавра ученые не находили.
Исследователи нашли яйцо во время раскопок на острове Сеймур. Оно находилось в десяти метрах от останков мозазавра.
Ископаемая окаменелость выглядела настолько странной, что ее назвали "Нечто" в честь одноименного фильма 1982 года о странной находке в Антарктиде.
Размеры яйца составляют 29х20 см, по габаритам оно уступает лишь яйцу вымершей мадагаскарской птицы Aepyornis maximus. Это единственное яйцо, найденное в Антарктике.
Исследователи назвали находку Antarcticoolithus bradyi - "отложенное антарктическое каменное яйцо". В отличие от яиц Aepyornis maximus и других динозавров, у него тонкая и мягкая скорлупа без пор. К сожалению, зародыш в яйце давно разложился.
Ранее сообщалось, что в Австралии ученые нашли останки редкого беззубого динозавра.
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