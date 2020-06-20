Должников по ЖКХ лишили права выезжать за границу [ Редактировать ]
Украинцев, которые имеют задолженности за жилищно-коммунальные услуги, лишили права выезжать за рубеж. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире одного из телеканалов.
"Если у человека есть деньги, есть доходы, он скрывается от оплаты жилищно-коммунальных услуг и пользуется тем, что за эти услуги платят пенсионеры... вот таких богатеньких "Буратин", которые пытаются всех обхитрить, мы их, скажем так, принимаем к ним меры воздействия".
Также у должников могут конфисковать автомобили. Аналогичные меры будут применяться и к тем, кто задолжал большие суммы денег банкам.
Согласно данным Государственной службы статистики, задолженность граждан Украины за услуги ЖКХ составляет более 60 млрд гривен без учета электроэнергии.
Ранее сообщалось, что в Украине появится единый реестр должников, а власти будут трудоустраивать должников по алиментам для взыскания долгов.
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