Украинцев, которые имеют задолженности за жилищно-коммунальные услуги, лишили права выезжать за рубеж. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире одного из телеканалов.

"Если у человека есть деньги, есть доходы, он скрывается от оплаты жилищно-коммунальных услуг и пользуется тем, что за эти услуги платят пенсионеры... вот таких богатеньких "Буратин", которые пытаются всех обхитрить, мы их, скажем так, принимаем к ним меры воздействия".

Также у должников могут конфисковать автомобили. Аналогичные меры будут применяться и к тем, кто задолжал большие суммы денег банкам.

Согласно данным Государственной службы статистики, задолженность граждан Украины за услуги ЖКХ составляет более 60 млрд гривен без учета электроэнергии.

Ранее сообщалось, что в Украине появится единый реестр должников, а власти будут трудоустраивать должников по алиментам для взыскания долгов.