Кількість інфікованих коронавірусом у світі вже перевалила за вісім з половиною мільйонів. Лише за цей тиждень COVID-19 підхопили майже мільйон людей. Зокрема, за минулу добу зареєстрували більше ніж 180 тисяч нових випадків. Найбільше у Бразилії - 55 тисяч. На другому і третьому місці - США та Індія.

А от у Європі епідемія йде на спад. Дедалі більше країн послаблюють карантин. Велика Британія знизила рівень небезпеки від коронавірусу до середнього. Які обмеження збираються зняти найближчим часом - розповість Світлана Чернецька.

Британські паби, ресторани, перукарні та готелі все ще під замком. Але що менше нових випадків ураження коронавірусом - то більше у них шансів відкритися. А останні новини з уряду для закладів дуже обнадійливі.

Гевін Вільямсон, міністр освіти Великої Британії:

Ми понизили рівень загрози COVID-19 з четвертого до третього, за рекомендацією Об'єднаного центру біозахисту. Ми фіксуємо тривале зниження нових випадків, але це не означає, що пандемія закінчилася, вірус й далі знаходиться у загальній циркуляції і дуже ймовірні виникнення локальних спалахів.

Новий етап зняття карантинних обмежень чекають за два тижні. Тож паби вже поповнюють запаси пива та антисептика. Натомість знамениті музичні театри Вест Енду - жодних змін найближчим часом не прогнозують.

Тім Вільсон, директор музичного театру:

Дуже важко уявити, що індустрія повернеться до роботи швидше, аніж влітку наступного року. Адже взимку відкривати театри надто ризиковано і ми не зможемо отримати страхування. Тож звісно, стане більше шоу онлайн. А ще я сподіваюся на виникнення нових ідей.

Ось одна із них. Організатори концертів розуміють, що ще не скоро зможуть збирати спортивні арени. Тож роблять ставку на авто-шоу.

Пітер Тейлор, концертний промоутер:

Ми збудуємо сцену, як для фестивалю, тобто з екранами, звуком, освітленням. Але замість того, щоб йти пішки на концертний майданчик, люди будуть заїжджати на автівках. Вони зможуть виходити, але знаходитимуться у своєму квадраті на відстані від інших. Адже немає нічого кращого, що зрівняється з відвідуванням концерту улюбленого виконавця.

За таких умов організатори легко зможуть дотримуватися правила двометрової соціальної дистанції. Щоправда, вже наступного тижня уряд збирається переглянути довжину безпечної відстані. Її можуть скоротити до одного метра. Так як у Данії, Франції та Китаї.

А от заборона на масові зібрання, найімовірніше, діятиме до кінця року. Тож концерти та фестивалі залишатимуться поза законом. Принаймні, до того часу, поки винайдуть вакцину проти коронавірусу.