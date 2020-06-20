Екзамени у концертних залах, під відкритим небом або ж просто скасовані

Екзамени у концертних залах, під відкритим небом або ж просто скасовані. У часи пандемії європейські країни знайшли нові підходи до складання іспитів. Як усе відбувається - дивіться далі.

Рим, за рогом від Колізею, під місцевою школою вишикувались випускники шкіл в очікуванні екзаменів.

Лавіна Коланзі, італійська школярка:

Я дуже схвильована, взагалі не знаю, чого очікувати. І той факт, що ми не мали змоги нормально підготуватися, так як минулорічні випускники, дуже ускладнив для нас ситуацію.

Марціано Амбузі, школяр:

Для мене це був спустошливий період. Я звик займатися спортом, гуляти з друзями, тож я справді страждав перші два місяці. Були часи, коли я навіть не спілкувався з членами сім'ї, а просто не вилазив з ліжка.

Італійських школярів від іспитів звільнили частково - письмові скасували, усні залишили. Аби зберігалась соціальна дистанція та був ефект відкритого приміщення, на подвір'ях шкіл облаштували намети.

Жінвера Пеллачі, італійська школярка:

Найдивнішим було не мати можливості бачити лице вчителя повністю. За масками не видно виразу обличчя, емоцій, чи вони посміхаються, чи ми правильно відповідаємо чи ні.

Тим часом студенти аграрних університетів вперше цього року складали іспити повністю під відкритим небом - буквально в полі.

Гілберто Сантуччі, директор інституту сільського господарства:

Для агроінститутів цілком нормально прийти до такого рішення. Ми часто маємо навчання поза межами класів і називаємо 75 гектарів землі, що належить коледжу, нашою найбільшою лабораторією на відкритому просторі.

Бельгійським студентам тим часом на час сесії надали найбільший концертний хол Брюсселю. Масові заходи все одно наразі заборонені і приміщення порожнє. А так є можливість забезпечити належну дистанцію.

Барбара де Беер, студентка:

Цікавий досвід. Зате наступного разу, коли я тут буду, зможу чесно заявити, що виступала з цієї сцени - під час екзаменів.

В певних регіонах Великої Британії та в Ірландії вирішили цього року випробувати американський метод - дозволити вступ до вишів на основі проміжних шкільних результатів та характеристики від учителя. Боролись за скасування екзаменів і німецькі випускники, проте марно - довелось складати. В Іспанії, тим часом, вирішили просто перенести дати вступних іспитів.