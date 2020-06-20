Зупинити коронавірус за допомогою смартфона. Майже 10 мільйонів німців уже завантажили додаток, який допомогає відстежувати поширення COVIDу. Як працює система, що коштувала державі 20 мільйонів євро? Знає Тетяна Логунова.

Три міністри і один додаток. Програму, яка допоможе німцям боротися з поширенням коронавірусу, публіці представили помпезно. На презентацію прийшли міністри охорони здоров'я, юстиції та внутрішніх справ. А ще голова офісу канцлерки Ангели Меркель, авторитетні інфекціоністи і, нарешті, розробники додатка.

Хельге Браун, керівник офісу канцлера Німеччини:

Це не перший подібний додаток у світі, та я переконаний, що найкращий. Завантажити його - маленький крок для кожного з нас, але великий - у боротьбі з пандемією.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

App допомагає попередити контактних осіб інфікованого значно швидше, ніж це було раніше. Кожна виграна година - це перевага в боротьбі з COVID.

Використання додатку справа добровільна. І проста. Його можна завантажити на мобільний, увімкнути блютуз і носити телефон при собі. А у разі зараження коронавірусом, надіслати системі відповідне повідомлення.

Я цей додаток завантажила сьогодні вранці. І тепер програма аналізує всі мої зустрічі й контакти з людьми, які теж мають на телефоні таку програму. Якщо раптом хтось із них захворіє, додаток проаналізує, як довго і на якій відстані я спілкувалася з інфікованим. І в разі небезпеки, надішле мені повідомлення і рекомендацію здати тест.

Щоб додаток працював ефективно, його мають завантажити більше як половина жителів Німеччини. Тож розробники переконують: програма не збиратиме особистих даних і не відстежуватиме пересування людей.

Мінімум зусиль, максимально захищені особисті дані. Додаток не знає, хто ви.

Німці вірять, та не всі.

Матіас, житель Німеччини:

Звісно, завантажу. Цікаво, як цей додаток працюватиме. І дізнатися, чи часто я перетинаюся з інфікованими.

Доха, жителька Німеччини:

Я читала про цю програму. Але ні, в жодному разі не встановлю. Це втручання в моє приватне життя.

Для тих, хто сумнівається, є інша пропозиція. Німецькі інженери розробили ґаджет, що фіксує відстань між людьми. І сигналізує, якщо хтось порушує безпечну дистанцію. Ось так.

Ґаджет винахідники вже випробували у власному колективі. І тепер планують запустити у масове виробництво.

Мартін Подольський, розробник:

Наш пристрій працює на основі програми, яка дуже точно визначає відстань між людьми і зберігає ці дані. І якщо хтось із моїх колег захворіє, я достеменно знатиму, хто з нас міг інфікуватися, а хто ні. І мені не доведеться відправляти на тестування увесь колектив.

Ціна винаходу, щоправда, немаленька. За ґаджет доведеться викласти понад сотню євро. А от додаток від держави - безплатний.