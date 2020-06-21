Погода на 21 июня: Украину "накроют" дожди [ Редактировать ]
В Киеве, 21 июня, будет переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +28…+30 градусов. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр.
На западе Украины переменная облачность, умеренный, местами значительный дождь, грозы, днем в отдельных районах град, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...+20 градусов, днем +21...+27 градусов.
В Карпатах значительный дождь, температура ночью +11...+16 градусов, днем +11...+16 градусов.
Напомним, ранее мы сообщали к чему готовиться украинцам.
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