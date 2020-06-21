Фотограф "запечатлел" раковую опухоль на свадьбе [ Редактировать ]
Жительница Новой Зеландии выявила у себя рак, найдя его на свадебной фотографии.
Историей женщина поделилась в социальных сетях.
По ее словам, во время просмотра фото со свадьбы Мадлен Кирке-Смит увидела уплотнение на одном из снимков.
У меня скоро последний сеанс химиотерапии и двойная мастэктомия [операция по удалению молочной железы] в июле. Я понятия не имею, как многого из этого можно было избежать.
Известно, что позже она направила жалобу на работу врачей, которые не смогли вовремя выявить опасную опухоль, чтобы не допустить подобных случаев в будущем.
Фото: Facebook
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