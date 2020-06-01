Чай - любимый напиток многих, однако, как уверяют врачи, не всегда может положительно влиять на организм. Медики рассказали, какой чай способен вызвать рак желудка и пищевода. По их словам, вероятность развития онкологического заболевания повышается, если напиток является чрезмерно горячим, передает newsyou.info.

Еще советские специалисты обращали внимание на то, что в Узбекистане у пациентов фиксируется огромное количество случаев рака пищевода. Отмечается, что они пили слишком горячий чай. Порой температура воды достигала 100 градусов. Нельзя пить сильно крепкий чай. Врачи также предупредили, что не рекомендуется запивать им различные медицинские препараты. К тому же не стоит употреблять напиток натощак после утреннего пробуждения или же сразу же после приема большого количества пищи.

Противораковым воздействием обладает зеленый чай. Этот напиток снижает риск развития онкологии желудка. Медики отметили, что в зеленом чае содержится вещество под названием полифенол, которое способно подавлять рост некоторых раковых клеток.

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