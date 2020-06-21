21 июня 2020 года произошло одно из красивейших космических явлений – кольцевого солнечного затмения.

Фото и видео события публикуют миллионы очевидцев по всему миру.

Такого рода природное явление последний раз было видимо в далеком 2002 году. В этот раз солнце было скрыто от землян почти на 6 часов.

Известно, что в следующий раз лицезреть подобное захватывающее событие можно будет не раньше 2039 года.

Ранее мы писали о том, где можно было посмотреть онлайн-трансляцию солнечного затмения, а также места, где наблюдали столь необычное явление в живую.