Мир стал свидетелем потрясающего "огненного кольца" (видео) [ Редактировать ]
Фото: ITC.ua
21 июня 2020 года произошло одно из красивейших космических явлений – кольцевого солнечного затмения.
Фото и видео события публикуют миллионы очевидцев по всему миру.
Такого рода природное явление последний раз было видимо в далеком 2002 году. В этот раз солнце было скрыто от землян почти на 6 часов.
Известно, что в следующий раз лицезреть подобное захватывающее событие можно будет не раньше 2039 года.
Ранее мы писали о том, где можно было посмотреть онлайн-трансляцию солнечного затмения, а также места, где наблюдали столь необычное явление в живую.
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