21 июня пройдет кольцеобразное затмение. Оно будет лучше всего заметно в районе экватора и пройдет в 9:40 по киевскому времени.

Астрологи отмечают, что это затмение уникально и может помочь людям в решении их жизненных проблем.

Это событие произойдет в день летнего равноденствия и совпадет также с новолунием.

Затмение должно принести позитивные перемены в жизни. Для этого стоит проявлять активность и начинать новые дела, рассчитывая при этом на свои умения и интуицию.

В день солнечного затмения советуют искать единомышленников и даже свою вторую половинку.

В общении с близкими не стоит делать поспешных выводов и принимать важные решения. Они советуют на протяжении всего июня максимально контролировать эмоции. При этом Козерогов, Весов, Овнов и Раков якобы ждут судьбоносные изменения.

Согласно прогнозам людей, родившихся под данными знаками зодиака, ожидает жизненный поворот в "противоположную сторону" от намеченного сейчас курса.

Ранее мы писали о том, что в июне произойдет три лунных затмения.