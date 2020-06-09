Солнечное затмение 21 июня: чем опасно [ Редактировать ]
21 июня пройдет кольцеобразное затмение. Оно будет лучше всего заметно в районе экватора и пройдет в 9:40 по киевскому времени.
Астрологи отмечают, что это затмение уникально и может помочь людям в решении их жизненных проблем.
Это событие произойдет в день летнего равноденствия и совпадет также с новолунием.
Затмение должно принести позитивные перемены в жизни. Для этого стоит проявлять активность и начинать новые дела, рассчитывая при этом на свои умения и интуицию.
В день солнечного затмения советуют искать единомышленников и даже свою вторую половинку.
В общении с близкими не стоит делать поспешных выводов и принимать важные решения. Они советуют на протяжении всего июня максимально контролировать эмоции. При этом Козерогов, Весов, Овнов и Раков якобы ждут судьбоносные изменения.
Согласно прогнозам людей, родившихся под данными знаками зодиака, ожидает жизненный поворот в "противоположную сторону" от намеченного сейчас курса.
Ранее мы писали о том, что в июне произойдет три лунных затмения.
по теме
Послаблення карантину: у Києві відкриваються зони відпочинку
З сонячною погодою та потеплінням у Київ увірвалось літо - все більше людей виходять на вулиці
Что ждет украинцев в июне: новые платежки и транш МВФ
В июне украинцев ждет ряд изменений, которые коснутся различных сфер деятельности
В Украину идет серьезное потепление: когда начнется лето
Народный синоптик Украины Наталка Диденко дала прогноз погоды
Погода в июне шокирует украинцев
В июне 2020 года температура воздуха составит в среднем 18-22 градусов тепла
Происхождение Солнечной системы: ученые назвали новую версию
Исследование было опубликовано в журнале Nature Astronomy