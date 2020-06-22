Военные США подготовили к отправке в Украину груз по линии военной помощи. Среди прочего Соединенные Штаты отправляют ракеты для противотанковых комплексов Javelin для ВСУ.

Об этом говорится в сообщении в Twitter Транспортного командования США.

"Военнослужащие ВВС США, приписанные к авиабазе "Довер", грузят вооружение по линии иностранных военных продаж на самолет компании Atlas Air Worldwide, предназначенное для отправки в Украину", - сказано в сообщении.

Кроме этого, в американском ведомстве подчеркнули, что Вашингтон по-прежнему остается "приверженным суверенитету и территориальной целостности Украины".

@usairforce Airmen assigned to Dover Air Force Base load foreign military sales equipment onto a @AtlasAirWW destined for Ukraine. The U.S. is committed to the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. #PortDawgs #Togetherwedeliver @US_EUCOM pic.twitter.com/yQePhDAzJs — USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) June 21, 2020

Ранее мы писали, что США продадут Украине 16 патрульных катеров.