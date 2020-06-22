На Співочому полі відкрили "Квіткове сафарі" [ Редактировать ]
Виставку "Квіткове сафарі" відкрили напередодні на Співочому полі у столиці. Її головними героями стали фігури диких тварин та понад 200 тисяч розмаїтих квітів. На відкритті побувала і наша Марічка Мельник.
Тетяна Іванівна, відвідувачка виставки:
Такая красива тонкая работа, каждый коготок, каждый глазик, все зделано очень тщательно.
Тигри, леви, носороги, папуги та багато інших видів тварин з різноманітних квітів розташувалися на Співочому Полі. Галина на такій виставці - вперше. Жінка нещодавно переїхала до столиці, каже - це чудовий привід дізнатись про Київ більше.
Галина Перепиліца, відвідувачка виставки:
Честно говоря, карантин наверное помог мне это сделать, потому что людей на улице не сильно много есть возможность спокойно походить ну и плюс погода сегодня просто повезло. Пока интерестно очень, невероятно красиво.
Тут також облаштували окремі зони відпочинку для дорослих та дітей. Такі виставки проводять щороку, а нинішня, кажуть організатори, допоможе людям відволіктись від карантину і невтішних новин.
Денис Погорєлко, керівник компанії-оператора Печерського ландшафтного парку Grand Event:
Каждый год проходит очень много выставок на протяжении года и каждый год можно находить разные тематики в экстра-режиме готовились на высадку было задействовано порядка где-то до 300 человек.
Через карантин людей на територію парку пускають лише в захисних масках, на вході вимірюють температуру та контролюють кількість відвідувачів.
Олексій Король, в. о. генерального директора комунального об'єднання "Київзеленбуд":
Її хотіли і вимагали кияни тому, що після як карантин не дав провести виставку тюльпанів до якої ми готувалися дуже серйозно ще з минулого року. Треба було якось реабілітуватися очах киян, створити нову таку квіткову композицію, і щоб потім ми могли перейти до підготовки виставки до Дня Незалежності.
"Квіткове сафарі" триватиме до двадцять шостого липня. Для дітей, пенсіонерів, багатодітних родин, учасників АТО, інвалідів першої групи та Чорнобильців - вхід вільний.
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