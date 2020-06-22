Чорногорія відкрила центр для реабілітації українських військових [ Редактировать ]
У Чорногорії відкрили центр для реабілітації українських військових. По це у своєму "Фейсбуку" повідомив консул Михайло Шматов. Заклад знаходиться в містечку Сутоморе на узбережжі Адріатичного моря.
За словами посла, центр створили за сприяння української діаспори. Детальну інформацію розмістять на сайті, він запрацює найближчим часом.
Українських громадян Чорногорія готова приймати відсьогодні, але тільки за наявності негативного результату тесту на коронавірус, його необхідно пройти не більш як за дві доби до прильоту.
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