Рішення про посилення карантину прийматиме місцева влада [ Редактировать ]
Відсьогодні рішення щодо посилення або послаблення обмежень у кожній окремій області ухвалюватиме місцева влада. На сайті уряду оприлюднені критерії, за якими визначатимуть регіони, що потребують більш жорсткого карантину. Зокрема, якщо ліжка в лікарнях завантажені більше ніж наполовину і добовий показник захворюваності перевищує 10%.
В Одесі відсьогодні вже посилили обмежувальні заходи. У місті заборонили роботу дитячих таборів, а також проведення масових заходів. Дозволену кількість людей у громадському транспорті скоротили, водіям заборонили брати пасажирів на місця для стояння. А пляжі та ресторани зобов'язали забезпечити півтораметрову дистанцію між відвідувачами.
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