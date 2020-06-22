Відсьогодні рішення щодо посилення або послаблення обмежень у кожній окремій області ухвалюватиме місцева влада. На сайті уряду оприлюднені критерії, за якими визначатимуть регіони, що потребують більш жорсткого карантину. Зокрема, якщо ліжка в лікарнях завантажені більше ніж наполовину і добовий показник захворюваності перевищує 10%.

В Одесі відсьогодні вже посилили обмежувальні заходи. У місті заборонили роботу дитячих таборів, а також проведення масових заходів. Дозволену кількість людей у громадському транспорті скоротили, водіям заборонили брати пасажирів на місця для стояння. А пляжі та ресторани зобов'язали забезпечити півтораметрову дистанцію між відвідувачами.