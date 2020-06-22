Центр для реабілітації українських військових відкрили у Чорногорії. Про це у своєму фейсбуку повідомив консул посольства України Михайло Шматов. Заклад розташований у містечку Сутоморе на узбережжі Адріатичного моря. За словами посла, центр створено за сприяння української діаспори.

Детальну інформацію оприлюднять на сайті установи - він запрацює найближчим часом. Українських громадян Чорногорія готова приймати відсьогодні, але тільки за наявності негативного результату тесту на коронавірус. Його необхідно пройти не більш як за дві доби до прильоту.