Наслідки пандемії коронавірусу будуть відчутними ще десятиліття - вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я. У деяких країнах криза в медицині ускладнюється ще й політичним і соціальним напруженням. В усьому світі інфікованих майже 9 мільйонів. Третина нових випадків припадає на Південну Америку. Водночас, у Європі ситуація поліпшується. Подробиці - далі в огляді.

У Франції після локдауну відновили роботу кінотеатри. Щоб відсвяткувати, в одному з паризьких закладів рівно опівночі провели прем'єрний показ стрічки вітчизняного режисера. Запросили головну актрису і журналістів. Квитки глядачі розкупили заздалегідь, але нова норма - це лише половина зайнятих місць у залі. Маски відвідувачі знімають, тільки щоб посмакувати попкорн. Навіть ті, кого це раніше дратувало, зізнаються, що все-таки скучили за спільними переглядами кіно. Також сьогодні відновлюються і заняття у школах, утім ненадовго - за два тижні починаються канікули.

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Поки Європа оговтується, епідемія набирає обертів у Латинській Америці. Бразилія уже на другому місці за кількістю інфікованих, їх понад мільйон вісімдесят тисяч. Померлих - 50 із половиною тисяч. Цифри зростають зокрема і через небажання президента і частини громадян іти на карантин. Прихильники Жаїра Болсонаро виходять на протести, вимагаючи дозволити їм працювати. У Перу і Чилі заражених більше, ніж у європейських країнах.

У Південній Кореї тим часом уперше заявили про другу хвилю епідемії. За словами медиків, вона почалася через масове скупчення людей під час вихідних у травні. Хоча кількість нових випадків за останні три доби наразі відносно низька - від 17 до 67 хворих за добу.

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В Таїланді починають другу фазу тестування вакцини проти COVID-19. Препарат поки що перевіряють на мавпах. За словами медиків, уже зараз волонтери готові взяти участь у тестах, але це неможливо без дозволу комітету з етики. У разі успіху другої фази, випробування вакцин на людях почнуть у листопаді. За попередніми оцінками, вартість однієї дози буде не більше 30 доларів.

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Дубай відкриває кордони. Громадяни емірату можуть виїжджати за межі країни від завтра. А ось приймати туристів там почнуть із 7 липня. Після прибуття усі повинні заповнити декларацію про стан здоров'я і зареєструватися у спеціальному мобільному додатку. При собі треба мати страховку і негативний результат тесту ПЛР. В аеропорту прибулих також можуть тестувати. У разі виявлення хвороби, іноземець буде змушений самоізолюватися на два тижні у спеціальному приміщенні за свій рахунок. На території Дубая необхідно носити маску, дотримуватися дистанції та слідкувати за станом здоров'я.