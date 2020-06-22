Хворий кожен п'ятий. На м'ясокомбінаті у німецькому окрузі Гютерсло масштабний спалах коронавірусу. Там інфіковані майже півтори тисячі співробітників. Тестувати місцевих жителів допомагають військові. Цілий регіон під загрозою жорсткого карантину. Тетяна Логунова розкаже, хто винен і чому не вдалося уникнути масового зараження.

Жителі німецького округу Гютерсло у паніці. У регіоні масштабний спалах коронавірусу. Масово хворіють співробітники місцевого м'ясокомбінату. Із семи тисяч працівників інфіковані майже півтори тисячі.

Верена, жителька округу Гютерсло:

Ситуація катастрофічна. Ми знову змушені непокоїтися. Бо не знаємо, чи запровадять у нашому окрузі повторно жорсткий карантин.

Бенно, житель округу Гютерсло:

Я не сильно наляканий. Але намагаюся менше гуляти містом, рідше ходити за покупками, завжди тримати дистанцію.

До Гютерсло прибули солдати Бундесверу. Вони тестують людей і разом з поліцейськими стежать, щоб інфіковані співробітники фабрики не порушували режим ізоляції. Адреси усіх працівників - представникам влади довелося шукати особисто. Керівники комбінату їх не надали, посилаючись на конфіденційність інформації.

Свен-Георг Аденауер, представник ради округу Гютерсло:

Оскільки представники комбінату не надали нам необхідну інформацію, ми були змушені навідатися до центрального офісу. І на місці отримати доступ до всіх персональних даних.

А ще від керівників комбінату чекають пояснень. Німецькі політики хочуть знати, чому на підприємстві не запобігли масовому зараженню.

Що саме сталося на комбінаті - встановлює спеціальна комісія. Її члени припускають, що коронавірус занесли самі співробітники. Більшість з них - вихідці з країн Східної Європи. Зокрема, з Румунії. І після відкриття внутрішніх кордонів ЄС, іноземні працівники їздили додому, провідати рідних.

Є й підозри, що на комбінаті не дотримувалися елементарних санітарних норм. Журналісти опублікували відео, зняте у їдальні компанії в період карантину. За обідом сотні співробітників сидять впритул один до одного. Жодного натяку на дистанцію. Представники комбінату вже підтвердили автентичність відео. Втім, стверджують, що воно було зняте на самому початку епідемії, - коли діяли старі норми гігієни.

Клеменс Тонніс, власник м'ясокомбінату:

Я спробую вивести компанію з кризи. І не залишу у біді її співробітників. Я вам обіцяю, що у майбутньому ми будемо працювати по-іншому.

Чи вдасться компанії пережити цю кризу - велике питання. Деякі німецькі політики вже закликають громадян бойкотувати її продукцію. І пропонують змусити комбінат відшкодувати фінансові збитки, яких регіон зазнає через спалах хвороби.