У Великій Британії прощаються із жертвами теракту в містечку Редінг. Троє людей загинули від ножових травм, завданих 25-річним вихідцем із Лівану. Ще троє поранені. Нападник наразі під вартою. Але його мотиви досі невідомі. З подробицями - Світлана Чернецька.

Останній дзвоник та хвилина мовчання. У Редінгу, що під Лондоном, прощаються з учителем історії Джеймсом Ферлонгом. Також люди продовжують нести квіти на місце трагедії - у центральному парку.

Я хочу, щоб всі пам'ятали, - він був не просто учителем. Він був неймовірною людиною. А учні любили його не менше, аніж його сім'я та друзі.

Джеймс Ферлонг - один із трьох загиблих у теракті. Ще однією жертвою став його друг - американець Джо Річі-Бенетт. Ім'я третього загиблого наразі невідоме. Ще троє людей дістали серйозні поранення. Усі вони виявилися випадковими жертвами нападника, коли відпочивали у парку. Чоловік накинувся на них із нерозбірливим криком та ножем. Його затримали на місці.

Амір Гадиун, очевидець нападу:

Коли його арештовували, вся рука була у крові. Я бачив, як вона стікала. І що мене здивувало, - він зовсім не чинив спротиву поліцейським. Його повалили десь чотири-п'ять офіцерів, і він слова не промовив, був наче відсторонений.

Нападником виявився 25-річний Хаїрі Саадалла. Він місцевий житель, вихідець із Лівії. Спершу його заарештували за підозрою у вбивстві, але потім злочин перекваліфікували на тероризм. 2 роки тому Сааддаллою зацікавилася розвідка МІ-5. Його підозрювали у бажанні виїхати за кордон, щоб приєднатися до терористичної організації. Але розслідування не підтвердило ці підозри. Безпосередньої загрози у ньому не побачили. А зараз з'явилася інформація, що Сааддалла має проблеми з психічним здоров'ям.

Ніл Басу, заступник голови Лондонської поліції:

У нас немає підстав вважати, що нападник діяв не один. Наразі ми не шукаємо жодних його спільників. І хоча мотив цього жахливого вчинку і досі незрозумілий, - розслідування очолила контртерористична поліція.

Минулого року британська влада знизила рівень терористичної загрози до середнього. Це означає, що напади вірогідні, але розвідданих про загрозу для життя людей немає. Утім, за цей час у Лондоні сталося два напади окремих терористів. Британський прем'єр наразі має намір внести зміни до законів, щоб запобігти схожим атакам у майбутньому.