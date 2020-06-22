Популярная певица Оля Полякова шокировала фанатов новой прической. Артистка поделилась в Instagram видео, в котором предстала с пышным ирокезом.

"Я же вам говорила, что в душе - настоящая рокерша", - комментирует исполнительница.

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Звезда решила поинтересоваться у поклонников, нравится ли им ее новая прическа. Подписчики не стали сдерживать своих эмоций и засыпали звезду комментариями. Все они были шокированы сменой имиджа певицы и выразили надежду, что ирокез – это лишь шутка, а не новая стрижка Поляковой. "Пусть это будет шутка", "Не верю, что вы подстригли волосы", "Только не говорите, что это действительно стрижка, скажите что это парик", - пишут поклонники под видео.

И хотя большинство пользователей уверены, что артистка решила разыграть публику и только уложила свои длинные волосы в ирокез, как обстоят дела на самом деле - пока остается загадкой.

К слову, в одном из недавних интервью Оля Полякова призналась, что всегда любила рок-музыку и планирует воплощать свои предпочтения во время предстоящих концертных шоу.

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