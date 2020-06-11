Известная телеведущая Екатерина Варнава, которая недавно полностью разделась перед объективом камеры, удивила поклонников новым снимком. Соответствующее фото она показала на своей странице в Instagram.

На снимке популярная ведущая позирует в совершенно новом образе. Так, Варнава запечатлена с новой стрижкой.

Поклонникам понравился "лук" звезды, однако многие из них выразили надежду, что Катя все таки не отстригла свои длинные волосы.

Напомним, Екатерина Варнава шокировала болезненной худобой. А также Варнава попала в "черный список" Украины.

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