А Україна продовжує зазнавати збитки через негоду. І поки на більшості території - спека і задуха, західні області потопають. Дощі заливають регіони вже другий тиждень, тож місцеві річки виходять із берегів.

Вода дісталася мостів, подекуди встигла розмити дороги та почала підтоплювати будинки. Не минулося і без жертв. Більше про ситуацію - наші кореспонденти.

Прикарпаття. Два зсуви у селі Красник заблокували ще шість сіл. А між обвалами застрягли три десятки машин: легковики та 11 автобусів із пасажирами. Загалом майже 200 людей. На щастя, ніхто не постраждав.

А це вже село Яблуниця. Через сильні дощі тут сильно розмило дорогу. Одна автівка злетіла у річку. Всередині було двоє людей.

Христина Максимчак, прессекретарка управління НПУ в Івано-Франківській області:

Погані погодні умови. Відповідно автомобіль з'їхав у русло річки. Як повідомили очевидці вони почули крик жінки, підійшовши до річки вони побачили як жінка винирює із води і потім знову занирює у воду.

Пошукові роботи тривають від опівночі. Кілька годин тому знайшли тіло жінки. Чоловіка та автомобіль досі шукають. Ще одна смерть від стихії в селі Дземброня. Літня жінка через зсуви зірвалась з обриву. Її тіло знайшли в руслі гірської річки.

Сантиметрів 35, а тут вже і сорок навіть. Дивіться.. повністю весь чобіт.

Село Микуличин. Іван Бельмеги вимірює рівень води на подвір'ї. Подекуди сягає до півметра. Півтора місяця у них безперервно йдуть дощі. Після останньої зливи - вода просто не сходить. Затоплені півсотні господарств.

Подивіться о ті кущі, о ті зарослі. То все було повністю.. текла вода. Вода такої висоти.

Бурхливі потоки підмили міст через центральну дорогу, знесли майже п'ятдесят метрів захисної дамби. Ще одного удару негоди, захисна споруда не витримає. А зливи прогнозують і надалі.

Любомир Мироняк, спеціаліст із земельних питань сільської ради села Микуличин:

Якщо б вода пішла, то під загрозою було більше 300 будинків. Якщо цю дамбу зруйнує. Вона підмита, як бачимо впали бетоні плити. Тут треба або гебіонні сітки ставити, або що.

А це вже сусіднє село Татарів. Через рясні опади тут розлилися місцеві струмки.

Олег Дзем'юк, сільський голова Татарова:

Нам довелося в терміновому порядку фактично десята вечора викликати трактор і знімати чотири труби їхній діаметр і прохідність не дозволяла пустити ту воду. Щоб хоча якось врятувати ситуацію.

Підтоплені до ста обійсть, залиті всі криниці, септики та свердловини. Найбільше постраждали будівлі вздовж центральної траси. Дорогу кілька років тому полагодили, а ось тротуари і водовідведення і досі не зроблені.

Обабіч всієї центральної траси ось такі мішки із піском. Люди хоч якось намагалися зупинити воду, яка заливала їхні обійстя.

Не встигли оговтатися від минулотижневої негоди жителі Верховинщини, як стихія вдарила вдруге. Розлився Черемош. Села Білоберізкої ОТГ - повністю відрізані від світу.

Дмитро Іванюк, голова Білоберізької ОТГ:

Черемош піднялося русло приблизно на три метри. Дороги повідрізало в селі Барвінково і в селі Білоберізка. Дуже сильний зсув йде у селі Барвінково між селами Хороцево. Тут проїзду вже ніколи і не буде. Повністю повзе ціла гора, десь біля кілометра дороги.

Рівень води у річках зростає щогодини.