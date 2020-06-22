Киев "атакует" град с грозой [ Редактировать ]
В Киеве ожидается значительное ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют грозовые дожди, град и шквалы. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Непогода продержится в столице до конца текущего дня.
"Внимание! Предупреждение о грозе, граде и шквале в Киеве. В ближайший час с удержанием до конца суток 22 июня при грозах град и шквал 15-20 м/с", - сообщили в ГСЧС.
Как вести себя во время грозы:
- закрыть все окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра - спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, не парковать возле них авто;
- во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны;
- на природе следует спуститься в низину, отойти от поодиноких деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов;
- на открытой местности укрыться в ров, углубление, а группе людей следует расположиться поодиночке, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя);
- в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
Напомним, ранее мир стал свидетелем потрясающего "огненного кольца".
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