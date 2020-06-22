В понедельник, 22 июня, прокуратура изменила подозрения двум полицейским, подозреваемым в изнасиловании женщины в Кагарлыке. Сейчас их подозревают в изнасиловании группой лиц и в истязании по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщил прокурор по делу Валерий Смирнов, передает "Громадське радіо".

Он также отметил, что из дела исчезла квалификация превышение полномочий работником правоохранительного органа.

365 статью переквалифицировали на 127-ю. Переквалифицировали на более точную норму, которая отражает объективную и субъективную стороны уголовного преступления.

При этом он добавил, что по делу назначили около девяти экспертиз. Несколько экспертиз уже завершили, однако большинство еще проводят.

Напомним, недавно народные депутаты начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова из-за ситуации в Кагарлыке и Броварах.