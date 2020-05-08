Голливудский актер Энтони Хопкинс зарегистрировался в молодежной соцсети TikTok и выпустил свое первое видео. 82-летняя звезда триллера "Молчания ягнят" станцевал под песню Дрейка "Toosie Slide".

Рэпер выложил этот трек одновременно с клипом в начале апреля. В ролике Дрейк показывает, как нужно двигаться под "Toosie Slide". Исполнение этого танца стало популярным челленджем, в котором поучаствовали многие знаменитости, в том числе Джастин Бибер и рэпер Тайга.

Энтони Хопкинс также принял участие в челлендже и бросил вызов своим коллегам по актерскому цеху - Сильвестру Сталлоне и Арнольду Шварценеггеру.

Напомним, что недавно мэр Киева Виталий Кличко постриг сам себя и показал видео в TikTok.