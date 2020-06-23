Коронавірус у світі підхопили ще 138 тисяч людей

Коронавірус у світі підхопили ще 138 тисяч людей. Загальна кількість інфікованих майже дев'ять мільйонів 200 тисяч. З них понад половина - видужали, а летальних випадків понад 470 тисяч.

Найбільший добовий приріст у США більш як 30 тисяч. А також у Бразилії, Індії, Росії, Мексиці та Чилі. Спалахи, щоправда локальні, фіксують і в Європі. Зокрема, карантин поновили в іспанській Уесці.