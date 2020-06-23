Кожна п'ята перукарня, крамниця чи ресторан порушують карантин. Минулого тижня їх перевіряла держслужба захисту прав споживачів. Навідалася в майже 17 тисяч закладів. Цього тижня - буде ще одна ревізія. Інспектуватимуть правоохоронці. Усе через збільшення хворих на COVID. Власну перевірку у столичних фастфудах вирішила влаштувати наша Ірина Розова.

Про жорсткий контроль за дотриманням карантину заговорили в Мінохоронздоров'я ще минулого тижня. Тоді й запропонували обмежити роботу нічних клубів і штрафувати порушників.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Мова йде про транспорт, в якому люди проїжджають абсолютно не вдягаючи маски, не користуються засобами індивідуального захисту, мова йде про деякі супермаркети.

У цю ж категорію потрапили - кафе та ресторани. Там, до речі й вирішили розпочати більш жорсткі перевірки на дотримання карантину. Як працюють столичні продавці фаст-фуду, спробували перевірити і ми. Та одназу наштовхнулись на... мовний бар'єр.

Розмовляли з нами працівники столичних фаст-фудів неохоче. Довелося орієнтуватися на візуальні ознаки доотримання правил. Антисептики, пам'ятки та розмітка для соціальної дистанції у більшості закладів є. Далі рушаємо по найпопулярніших серед українців вуличних закладах - кав'ярнях.

Яна, продавчиня кави:

Ми завжди в масках, завжди в рукавичках в нас є графік де ми підписуємо, як ми дезинфікуємо приміщення. Вимірюємо температуру зранку й увечорі. - А чого зараз без рукавичок? - Я ж надворі, тільки вийшла ви самі бачили.

Після запровадження адаптивного карантину - кафе почали продавати їжу та напої із собою. За цим критерієм порушників ми не бачили.

Олександр, продавець кави:

Бывает такое, что люди пытаются зайти, но мы им говорим: извините нельзя для вашей же и нашей безопасности очень часто подходят и приходится говорить извините, наденьте маску и соблюдайте дистанцию не все этого придерживаются.

Олександр продає каву. За його словами, з послабленням карантину додалося і покупців, і роботи.

Олександр, продавець кави:

Естественно это форма определенная, маски постоянно, честно говоря, очень жарко в них, но приходится для безопасности санитайзеры и более часто раз в три часа чистка помещения, оборудования и прочее, прочее.

Журналістський рейд значних порушень не виявив. А офіційні, які розпочалися в столиці минулого тижня, знайшли порушників у двох ресторанах. Там людей обслуговували не на терасах, а в залах. На літніх майданчиках курили кальян. За це власники мають заплатити штраф - від 34 до ста сімдесяти тисяч гривень.