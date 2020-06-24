В Мексике разбился самолет, погибла семья [ Редактировать ]
Стало известно, что в Мексике произошла жуткая авиакатастрофа легкомоторного самолета CESSNA. На борту были шестеро человек. Среди них также четверо несовершеннолетних. Об этом сообщает издание Milenio.
Так, самолет поднялся в небо из муниципалитета Камарго, штат Чиуауа, в направлении штата Синалоа. Все находившиеся в самолете были членами одной семьи. В результате аварии никто не выжил.
"Мы определили, что руководителю группы было 42 года, а также там была 23-летняя девушка и четверо несовершеннолетних - мальчики 14 и 15 лет, и девочки 12 и 13 лет", - сказали в прокуратуре.
Обломки самолета были найдены на середине пути. Причины крушения неизвестны. Установлено, что самолет горел после падения, поэтому тела пассажиров также были сожжены.
Ранее сообщалось, что в небе над Канадой столкнулись самолеты с пассажирами.
Также мы писали о том, что в Пакистане разбился самолет.
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