Президент Украины Владимир Зеленский на выборах мэра Киева должен поддержать Виталия Кличко. По данным опроса ВОО "Передовые правовые инициативы", который провели в июне, так считает 33,01% киевлян.

На втором месте по президентской поддержке на должность мэра оказался народный депутат, кандидат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко (22,55%).

Опрос демонстрирует сохранение жителями Киева своих предпочтений - за действующего городского главу Киева Кличко готовы проголосовать 35,03%, за народного депутата, кандидата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко – 18,83% киевлян. Таким образом Виталий Кличко и Николай Тищенко сохранили лидерские позиции в опросе избирателей.

Результаты данных социологии показывают, что на третьем месте - Алексей Гончаренко от "Европейской солидарности" - 8,05%, на четвертом - самовыдвиженец Андрей Пальчевский - 6,53%. Замыкает пятерку лидеров электоральных симпатий Нестор Виталий, кандидат от ВО "Батькивщина" - 6%. Другие кандидаты набирают менее 5%.

В случае, если кандидатом от "Слуги народа" будет определен Виктор Ляшко, то он набирает только 5,83% голосов. Также при таком сценарии возрастает поддержка действующего мэра Киева Виталия Кличко, за которого готовы проголосовать 38,41% избирателей.

Ранее сообщалось, что в Украине создали еще одну "партию мэров".

Также мы писали о том, что Кличко определился с партией, которую поведет на местные выборы.