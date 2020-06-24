Сайт депутата Александра Дубинского обвинил НАБУ Артема Сытника в прикрывании своего кума от уголовной ответственности за смертельный наезд на человека. Депутат Дубинский обратился в прокуратуру и МВД и простит правоохранителей взять под контроль это дело, сообщает УНИАН.

В 2005 году работником правоохранительных органов был совершен смертельный наезд на человека. За рулем автомобиля находилось должностное лицо прокуратуры Киевской области Андрей Калужинский, кум и подчиненный директора НАБУ Артема Сытника. Журналисты сайта Александра Дубинского обвиняют Сытника в том, что тот способствовал нерасследованию дела об убийстве и продвигал Калужинского по службе как своего подчиненного.

"Закрытию уголовного дела №47-713 от 10 ноября 2005 года поспособствовал на тот момент начальник следственного отдела прокуратуры Киевской области, а сегодня руководитель НАБУ Артем Сытник, - сообщает сайт депутата. - Из информации в СМИ было установлено, что Артем Сытник и Андрей Калужинский находятся в близких дружеских отношениях и являются кумовьями. Вследствие чего дело №47-713 от 10 ноября 2005 года объективно не расследовалось, а сроки проведения экспертиз затягивались и в конечном результате данное уголовное производство было закрыто. Можно сделать вывод, что благодаря "родственным" связям карьера преступника, который должен был понести уголовную ответственность, пошла в гору: он находится на свободе, а его официальный доход за 2019 год составляет более 1,2 млн гривен".

Ранее СМИ уже писали, что руководитель Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Андрей Калужинский является кумом Сытника, что сам Сытник позже подтвердил в интервью. Также сообщалось, что Калужинский ранее носил фамилию Дурнопьян и сменил ее, чтобы не портить себе карьеру, после того, как насмерть сбил ребенка.

На сегодняшний день дело по Андрею Калужинскому, по факту совершения бывшим работником правоохранительных органов ДТП, внесено в Единый реестр досудебных расследований под №12018000000000375 от 20.06.2018 года. Расследование ведет Главное следственное управление Национальной полиции Украины. Народный депутат Александр Дубинский в начале июня 2020 года, руководствуясь ст. 16 закона "О статусе народного депутата Украины", обратился в Генеральную Прокуратуру Украины и МВД Украины, где просит правоохранителей осуществить соответствующую проверку этой информации и взять под личный контроль ведение уголовного производства №12018000000000375 от 20.06.2018 года с целью полного, быстрого и объективного расследования.

В свою очередь МВД Украины уже сообщило депутату о том, что взяло на контроль данное уголовное производство и Нацполиция проводит проверку изложенной информации.

Напомним, что по сообщению СМИ на ключевые должности в Национальном антикоррупционном бюро его директор Артем Сытник назначил своих кумовей и кумовей кумовьев. В руководстве бюро кроме Калужинского работают кумовья Сытника Борисенко Олег, Омельченко Александр и Александр Полищук. А в первом подразделении детективов НАБУ работают преимущественно бывшие работники силовых органов Киевской области. До НАБУ Сытник и Калужинский также вместе работали в прокуратуре Киевской области.