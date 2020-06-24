Карпаты "лысеют" ради стульев для IKEA - расследование [ Редактировать ]
Британская неправительственная организация Earthsight провела расследование и выяснила, что раскладные стулья Terje, которые продаются в сети магазинов IKEA, производят из незаконно вырубленного украинского бука
Поставкой сырья для производства занимается лесоохотничье хозяйство пгт Великий Бычков на Закарпатье. Проверки Государственной экологической инспекции подтвердили, что Великобычковское лесохозяйство незаконно выдало лицензии на "санитарные" рубки на более сотни участков с апреля по июнь 2018 года.
Данные, полученные в ходе расследования, свидетельствуют, что Великобычковское лесохозяйство проводило незаконные санитарные рубки в том же объеме в аналогичный период в 2019 и 2020 годах.
Главным заготовителем незаконно срубленного бука является мебельная компания "ВГСМ". Компанию основали в 1992 году именно как поставщика для IKEA.
"ВГСМ" является одним из крупнейших деревообрабатывающих предприятий страны, перерабатывает 40 тыс. кубометров древесины ежегодно, из которых делают почти полмиллиона буковых стульев. Почти весь свой товар они экспортируют в ЕС, при этом заказчиком 96% всей продукции является IKEA.
Товаротранспортные документы показывают, что "ВГСМ" продает буковое сырье, дуб и ясень на фабрику IKEA в Словакию. Значительную часть экспортной продукции составляют полуготовые части мебели IKEA или буковые пиломатериалы, которые переправляют в Румынию, где их финальной обработкой занимается компания Plimob.
Ранее в сети показали страшные фото вырубленных Карпат.
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