Волна наводнений пошла на Тернопольскую область - Шмыгаль [ Редактировать ]
В западных областях Украины ситуация с паводками остается напряженной. В среду, 24 июня, волна наводнений пошла на Тернопольскую область. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Из берегов вышла река Днестр, в результате чего подтоплены дороги международного значения.
"Ситуация продолжает оставаться напряженной. Сегодня фактически волна пошла на Тернопольскую область", - отметил Шмыгаль.
Отметим, на протяжении нескольких дней в западных областях Украины наблюдаются масштабные подтопления в результате непогоды. 23 июня ГСЧС объявила красный уровень опасности в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Жертвами стихии уже стали три человека.
Ранее сообщалось, что паводки на западной Украине смыли сотни километров дорог.
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