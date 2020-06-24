Житомирщина, Харківщина, Донбас і ось Полтавщина. Незалежно від географії в українців ті самі питання: як перемогти коронавірус? Як зупинити закриття лікарень? Чому держава не допомагає малому та середньому бізнесу, коли підприємці - як ніколи - потребують підтримки.

Про те, що турбує найбільше, люди розповіли співголові партії "Опозиційна платформа - За життя". Цього тижня Юрій Бойко вирушив в поїздку Україною. Сьогодні побував у Кременчуці.

Олександр Масляний, житель Кременчука:

Какие поэтапные шахи выхода с карантина, потому что страдает и бизнес, промышленность, экономика, все уставшие хотят подымать нашу страну?

Це перші питання, якими зустріли у Кременчузі народного депутата, співголову партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Почему мы критикуем собственное правительство, что они плохо выходят с эпидемии, когда каждая страна борется за себя. Эти делают с точностью до наоборот. Врачам обещали 300% доплаты, тем, кто борется с эпидемией, те, которые на переднем плане. Вот им не выплатили на конец мая, выплатили только за март. Медикам дали три млрд и обещают еще три, это 10% остальное разбазарили, вот сейчас начинаем скандал, разбираемся куда вообще дели деньги, куда они пошли.

Костянтин Терещенко, приватний підприємець:

Такого состояния и отношения власти к мелкому бизнесу не было за всю историю, сколько я ним занимаюсь, государственная программа кредитования, о которой так много говорили, она не работает.

Це вже Костянтин Терещенко - скаржиться на свої підприємницькі біди. Каже - мало того, що обіцяна програма кредитування не працює, так малий бізнес ще й обкладають штрафами. Як доказ історія ось цього чоловіка. Дмитра Гедзя оштрафували на 125 тисяч гривень за стажування в магазині його сина!

Дмитро Гезь, приватний підприємець:

Очень тяжело особенно по трудонаему очень тяжело, в плане налогов это раз и тяжело в плане контроля, очень сильно контролируют и за какие-то мелочи, никто не разбирается, а сразу выписывают штраф.

І так проблеми малого та середнього бізнесу, про які говорять у Кропивницькому - типові для всієї країни.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Страна очень тяжело выходит из карантина, очень много потеряно рабочих мест, люди потеряли работу, бизнесмены потеряли бизнес и задача государства - это помощь. Дело в том, что я сегодня услышал в принципе то, что я слышу во всех областях практически государство делает противоположное, мало того, что не помогают, не дают кредиты, не дают реальную поддержку, так еще и обложили правоохоронными органами новыми, старыми, которые просто кошмарят, мешают ему. И это, конечно, беда и против этого мы будем бороться.

А напередодні Юрій Бойко побував у Харківській та Луганській областях. І там теж люди скаржилися і на тиск, і на відсутність підтримки. А на заводі з виробництва газобетону через бюрократичну тяганину та недоступні кредити - не можуть розвиватися та запустити нову лінію виробництва.

Дмитро Чурилов, директор підприємства "Укрспецвапно":

Он был в банковском залоге, и готовился уже на продажу под металлолом. Мы его взяли для того, чтобы сохранить в г. Купянске рабочие места.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Плохо то, что государство вот таким заводам, вот таким людям, которые хотят что-то создать, не то что не помогает, а создает проблемы. Есть вещи, которые несовместимы. И хамское поведение налоговой. И закон, который налагает дополнительные налоги даже на неработающие производственные помещения. И себестоимость продукции. Стоимость транспортных расходов. Вот все это вместе - оно требует корректировки, потому что иначе промышленность не возродить.

Без держпідтримки малий та середній бізнес - не зможе не лише розвиватись, а навіть вижити в надскладних умовах сьогодення.

Юрій Бойко вже здійснив поїздки в Харківську, Луганську та Полтавську області. На черзі наступні міста і села. Народний депутат особисто спілкується не лише з підприємцями, а й з медиками, аграріями та пенсіонерами, аби безпосердньо від людей почути про їхні проблеми.

І те, що у людей є багато питань, на які вони не знаходять відповіді від влади - відображається на рейтингах!

Ось дані соцопитувань, які провів у червні Центр соціального моніторингу. Людям ставили питання, за кого б вони голосували, якби вибори до Верховної Ради відбулися зараз. І рівень довіри до "Опозиційної платформи - За життя" збільшився - зараз це більше 18 відсотків.

У "Слуги народу" навпаки - знизився. Хоча вони як і раніше на першому місці. У прохідній четвірці також "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" - 12 і майже 10 відсотків відповідно.