Коронавірусні шахраї. У Німеччині шукають недоброчесних громадян, які обдурили державу. Під час пандемії коронавірусу отримали фінансову допомогу, на яку не могли претендувати. За попередніми даними, державі завдано мільйонних збитків. Про схеми, якими користувалися шахраї, розкаже Тетяна Логунова.

У Берліні поліцейські рейди. Сотні силовиків обшукують офіси і приватні помешкання. Намагаються знайти докази ймовірного шахрайства. Йдеться про неправомірне отримання державної допомоги в розпал пандемії коронавірусу.

Тіло Каблітц, представник поліції Берліна:

В сьогоднішній спецоперації задіяні 240 силовиків. Ми обшукуємо об'єкти у трьох районах міста. Поліцейські вже вилучили матеріали, які можуть стати доказовою базою у справі. Ми проаналізуємо їх і долучимо до розслідування.

У зловживанні державною допомогою тільки в Берліні підозрюють кілька сотень людей. По країні - ще більше. Обдурити уряд і нажитися на пандемії могли більше п'яти тисяч німців. І це лише попередні дані.

У кінці березня, коли Німеччину закривали на карантин, уряд ухвалив кілька безпрецедентних пакетів фінансової допомоги. Серед усього іншого, була розроблена спеціальна програма підтримки самозайнятих громадян і власників малого бізнесу, які залишилися без прибутків. Щоб люди змогли пережити період жорсткого карантину, їм виділили солідну державну допомогу. Від 9до 15 тисяч євро.

Процес отримання субсидій - максимально спростили. Ніякої біганини по інстанціях і збирання купи документів. Заявку можна було подати в інтернеті. Так, наприклад, як це зробив Крістіан Вольф, власник агенції з організації концертів.

Крістіан Вольф, власник концертної агенції:

Це прекрасно, що в нас є можливість отримати допомогу. Я приємно здивований. Звісно, сума могла би бути і більшою. Але в Німеччині дуже багато людей, які опинилися в подібній ситуації. Тому, все до ладу.

Допомоги попросили два мільйони німців. Гроші на рахунки заявників надходили швидко, впродовж кількох днів. Документи не перевіряли, щоб не втрачати часу. І, як виявилося, дарма. Довірою держави скористалися шахраї.

Безробітні, державні службовці, люди з постійним місцем роботи. Перші перевірки показали, що, окрім чесних громадян, коронавірусні субсидії отримували і люди, які не мали для цього жодних підстав. Одні просто надавали недостовірні дані, інші швиденько реєстрували підставні фірми.

Пошуком шахраїв тепер займаються правоохоронці. Їм загрожують великі штрафи або навіть тюремне ув'язнення. Ну, і звісно, доведеться повернути отриману від держави допомогу.