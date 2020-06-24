Книга, вихід якої Дональд Трамп не зміг зупинити через суд

Говорить Болтон. Точніше пише в Америці б'є рекорди продажів скандальна книга колишнього помічника Трампа із нацбезпеки.

Мемуари очолюють список бестселлерів на "Амазоні" і вмить зробили екс-чиновника мільйонером. Вони про внутрішню "кухню" Білого дому. Як на одкровення Болтона реагує Трамп? Знає Дмитро Анопченко.

Книга, вихід якої Дональд Трамп не зміг зупинити через суд, вже на полицях. 20 доларів за паперову версію, 16 за електронну. І хоча Білий Дім хоче позбавити автора гонорару, екс-чиновник аванс у два мільйони доларів від видавництва давно вже отримав! У пресі пишуть - книга таких грошей і такої уваги не заслуговує, і це правда, з літературної точки зору нічого особливого.

Утім це можливість дізнатися про внутрішню кухню Білого дому, а для українців ще і прочитати, що саме в різних ситуаціях Дональд Трамп говорив Болтону або у його присутності. Зокрема, слово "Україна" у мемуарах Болтона згадується, я підрахував, аж 222 рази.

Чиновник пише, що запитання європейських лідерів щодо України, а так було під час зустрічі із Меркель, Трампа дратували, він вважав, що саме Європа має робити більше.

Його перша розмова із Ангелою Меркель, коли навіть перед тим, як привітати його із перемогою, Меркель запитала - "що він збирається робити щодо України"? Трамп відповів - питанням до самої Меркель, а що вона збирається робити для України?

В мемуарах також багато прикладів того, що Болтон називає кричущою некомпетентністю чинного президента Америки.

Зокрема, конфуз виник і під час зустрічі із тодішньою британською прем'єркою, Терезою Мей:

Ох, так ви ядерна держава? І це, як я знав, не було намаганням пожартувати.

Географічний конфуз, за словами Болтона, також виник у розмові Трампа із Джоном Келлі, який тоді очолював його адміністрацію,

А що, Фінляндія, це не сателліт Росії? - запитав він. А раніше цього ж ранку Трамп вже запитував у Келлі - чи є Фінляндія частиною Росії.

Гучний факт, який змусив конгресменів ледь не про нове розслідування заговорити - Болтон зізнається, що під час зустрічі із китайським лідером, Сі Цзиньпіном, Трамп начебто просив… допомогти йому знову перемогти на виборах.

А потім він приголомшливо повернув розмову до майбутніх американських президентських виборів, натякнувши на китайські економічні можливості, які могли б вплинути на кампанію, запевняючи президента Сі, що переможе. Я б навів дослівно, що сказав Трамп, але в процесі урядового погодження тексту вирішили інакше.

Болтон пише - Трамп часто діє імпульсивно. Наприклад, напередодні самміту НАТО - літом 2018 - сказав своєму раднику, готовий остаточно піти з Альянсу.

Запитав, ти ж хочеш зробити щось історичне? І потім повторив те, що вже казав - ми підемо! Ми не захищатимемо тих, хто не платить.

Цитат багато - і вони чітко дають зрозуміти: Трамп часто піддається емоціям, ображається, і цей "фактор образи" багато на що впливає в американській політиці.

Чинний президент Америки чоловік, який швидко розчаровується в людях, який роками не пробачає кривдників. І на всі події у штатах варто дивитися не тільки через призму великої політики, але ще й особливості характеру очільника Білого дому враховувати.