Організатором оборудки загрожує до восьми років за ґратами

Майже мільйон доларів готівкою знайшли поліцейські вдома у двох шахраїв у Харкові. Вони створювали інтернет-сайти і пропонували вкласти гроші нібито в інвестиційні проєкти, щоб згодом мати відсоток з прибутку.

Сайти рекламували і в Україні, і за кордоном. Мінімальний внесок становив близько двохсот доларів США. Та жодного прибутку вкладники так і не отримали. Організатором оборудки загрожує до восьми років за ґратами.

Ольга Мищенко, начальник сектору моніторингу, координації та аналітики Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області: