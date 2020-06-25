Шахраї із Харкова дурили людей "інвестиційними проектами" [ Редактировать ]
Майже мільйон доларів готівкою знайшли поліцейські вдома у двох шахраїв у Харкові. Вони створювали інтернет-сайти і пропонували вкласти гроші нібито в інвестиційні проєкти, щоб згодом мати відсоток з прибутку.
Сайти рекламували і в Україні, і за кордоном. Мінімальний внесок становив близько двохсот доларів США. Та жодного прибутку вкладники так і не отримали. Організатором оборудки загрожує до восьми років за ґратами.
Ольга Мищенко, начальник сектору моніторингу, координації та аналітики Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області:
Реклама на сайтах запевняла споживачів, що їх коштами розпоряджаються досвідчені інвестори. Наразі встановлюється сума збитків та коло потерпілих осіб, які є громадянами України, Росії, Казахстану, Литви, Угорщини.
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