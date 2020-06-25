Десятирічний Рома Ткаченко потребує дороговартісної операції [ Редактировать ]
Десятирічний Рома Ткаченко конче потребує нашої із вами допомоги. У хлопчика пухлина головного мозку. Утворення - доброякісне, але без хірургічного втручання у дитини надто мало шансів побороти недугу.
Українські лікарі за надскладну операцію не беруться, а от закордонні фахівці дають хороші прогнози. Проте для родини переселенців така терапія - непідйомна.
Как мы любим проводить время? - Ну, играем в настольные игры с папой по вечерам играем, в плейстейшн ну видеоигры.
Настільні ігри для родини придумує десятирічний Рома або Ромашкін - як його називають вдома.
Роман Ткаченко:
Тут каждому игроку дается определенный персонаж и тут определенное количество шагов и тут по всему полю ходят игроки, им дается такая полоса с их характеристиками, их можно прокачивать за очки, очки ты получаешь, когда наносишь урон врагу.
Хлопчик мріє створювати іграшки, яких у його колекції вже чимало. Він багато малює і виліплює для мами на кухню картини з пластиліну. А вона тішить його улюбленими стравами.
На перший погляд і не скажеш, що ця родина зараз бореться зі страшною недугою сина - пухлиною головного мозку, яку виявили три роки тому.
Артем Ткаченко, тато Романа:
Росла она явно дольше, но просто она медленно растущая, никак себя не проявляла. И вот только когда уже он потерял зрение на один глаз и сильно на второй - тогда стало понятно, что это опухоль.
Пухлину вже намагалися видалити, але не вдалося. Довелося робити опромінення. Після 30 сеансів утворення перестало рости. Але зараз процес відновився. Нейрохірурги кажуть - пухлина надто підступно розташована.
Костянтин Кардаш, завідувач відділення нейрохірургії КП "Одеська обласна клінічна лікарня":
Тотально удалить опухоль затруднительно, она плотной консистенции, обильно воскуляризирована, очень высокий риск интероперационного разрыва сонной артерии. Ну и, как правило, возможно, со смертельным исходом.
Високі шанси на одужання дають в одній з німецьких клінік - 80 %, що операція буде успішною.
Артем Ткаченко, тато Романа:
Но цена там, конечно, очень большая и не подьемная ни для нас в одиночку, ни даже с помощью там семьи и друзей. Семьдесят семь с половиной тысяч евро - это счет от клиники официальный.
Окрім рахунку з клініки, є і терміни. Більше 12 тижнів зволікати з лікуванням не можна, адже пухлина прогресує надто швидко. Тому родина сподівається на допомогу небайдужих. Батьки вірять, що їх Ромашкін одужає і обов'язково змінить світ на краще.
Реквізити для допомоги:
Картка Приватбанку:
5168 7427 1285 3369
Ткаченко Артем Олександрович, батько
Телефон: 050 781 82 61
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